A la Televisión Cubana le preocupa la falta de alimentos en España y Estados Unidos

Al noticiero del mediodía en Cuba le preocupa la escasez de alimentos en España y Estados Unidos por la pandemia de coronavirus y dedicaron unos ocho minutos a ilustrar la supuesta falta de comida en esos países. La respuesta de los cubanos residentes en esas naciones no se hizo esperar y publicaron imágenes de refrigeradores llenos.

La periodista oficialista Irma Shelton señaló que "en los países neoliberales" las personas se están quedando sin trabajo y sin dinero para adquirir los alimentos. Sin embargo, lo que no explicó en su sección, elaborada con imágenes de la cadena estatal rusa RT y Telemundo, es que las ayudas en España y EE.UU. son gratuitas para quienes hacen colas y están sin empleo.

Refrigerador de un cubano en EE.UU.

Según Shelton, en Estados Unidos quienes no tienen carros no pueden ir por la comida, pese a que en redes sociales varios ciudadanos informan que la comida les llega hasta su propia casa. Así mismo dice que comienza a escasear la carne por lo que supuestamente las fábricas obligan a trabajar a sus empleados.

Los padres de este periodista trabajan en una fábrica de cárnicos en Missouri, EE.UU., y la empresa les pagará gracias al sindicato los 14 días que estuvieron fuera por sospechas de coronavirus, que resultaron negativas. Pese a que mantiene medidas de aislamiento entre sus empleados, estos pueden protestar –aunque sea de manera anónima– como reportó la cadena Telemundo, no la TV cubana que solo puso el típico parche.

La empresa de Texas, recogida por ese medio estadounidense, puede enfrentarse a una demanda por incumplir las indicaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Los empleadores no pueden permitir el trabajo con la COVID-19, ni tan siquiera sospechas, y deben mantener a los trabajadores fuera unos 14 días hasta despejar cualquier duda.

La manipulación de la TV estatal llegó a "informar" que en la capital española en estos meses han llegado a atender casi la misma cantidad de familias que en 2019, más de 33 mil. Un dato que le faltó incluir es que en Madrid residimos más de seis millones de personas y esa cifra es solo una pequeña parte.

Captura de pantalla de mensaje en Facebook.

Por cierto, ¿dónde están publicados los datos de pobreza y otros indicadores similares en Cuba? Los de España y Estados Unidos están accesibles para todos los ciudadanos, quienes presionan a sus respectivos gobiernos para tomar medidas que ayuden a salir del umbral de la pobreza. ¿Cuándo sucederá eso en la isla?

No hace falta ver la televisión cubana para saber que el coronavirus afectará la economía de todos los países. El Fondo Monetario Internacional pronostica que las naciones afectadas por esta pandemia, entre ellas Cuba, sufrirán "las peores secuelas económicas desde la Gran Depresión". En otro informe específico sobre el Caribe, esa misma institución financiera agregó que en la región caerá en los próximos meses por la falta de turismo y la bajada en las remesas. ¿De dónde se envían? Desde "los países neoliberales", que critica Shelton.

El cinismo de la sección en el noticiero del mediodía solo contrasta con la falta de información sobre la escasez de alimentos en Cuba y las largas colas que los nacionales hacen en La Habana y otras provincias casi a diario para adquirir alimentos. Si los espacios de la propaganda estatal dedicaran más tiempo a denunciar y menos a poner los juicios a quienes infringen las medidas establecidas o los habituales "sobrecumplimientos" que nunca llegan a la mesa, tuvieran algo de credibilidad.

En Facebook comentaron que es triste esa información dirigida a los cubanos para que no piensen que están solos en la miseria. "Pero un español o un estadounidense solo se burlaría de eso. En esos países regalan comida buena, aquí no te regalan ni una sonrisa", señaló un ciudadano.

Desde Miami-Dade, Florida, invitaron a la TV cubana a darse una vuelta por ese condado, donde este miércoles había "tres lugares regalando comida, no te preguntan nada, no te piden nada, solo llegas, abres el maletero del carro y te ponen la comida, (de) eso sí no hacen noticias. ¿Hasta cuándo tanta mentira?", escribió una cubana residente en EE.UU.

Otra cubana que vive en España publicó su prestación por desempleo de unos 1.200 euros, algo que el Sistema (DES)Informativo en Cuba no comunica a la población, así como los préstamos respaldados por el gobierno de Pedro Sánchez para quienes se quedaron sin trabajo por el coronavirus.

Captura de pantalla de mensajes en Facebook.

Otra noticia que no publican en Cuba es que subieron las prestaciones para quienes no tienen trabajo en EE.UU. Tampoco los 1 200 dólares dados por la administración de Donald Trump o las extensiones de los seguros de los carros, escribió una cubana desde EE.UU.

"Siento pena por esas locutoras que tengan que decir todo lo que le ponen en un papel ¿Y Cuba? Hablen de la situación que tiene", "qué manipulación. Si las colas son señales de pobreza, entonces las imágenes de Cuba durante años hablan por sí solas, ¿por eso no quieren que se publiquen?" o "hay que ver su desfachatez en hablar del mundo capitalista. ¿Sabe usted cuántas familias en estos momentos no tienen que comer (en Cuba)? Que tienen que salir a la calle a buscar, a hacer colas" son otros de los comentarios.

Cuando los medios controlados por el Partido Comunista de Cuba publiquen los problemas reales de los ciudadanos dentro de la isla, todos y cada uno sin dejarse ninguno en el tintero, entonces podrán dedicar espacio a lo que sucede en otros países. Mientras tanto, solo hacen propaganda para el régimen, en un intento vano por demostrar la supuesta superioridad de ese sistema fallido por más de 60 años.

Quienes salimos de Cuba por la falta constante de alimentos y otros muchos productos, seguiremos pendientes de nuestros familiares y amigos, aunque estemos en España o EE.UU. Sí, con las neveras llenas. No estamos pasando hambre como hacen creer en la televisión estatal, eso lo vivimos allá en la isla y desde fuera intentamos que quienes quedan no sufran lo mismo.