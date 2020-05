¡Ruperto regresa! Omar Franco se viste de su personaje en Vivir del Cuento por su cumpleaños

¡El actor cubano Omar Franco Morejón está de cumpleaños! Y aunque actualmente se encuentre cumpliendo la cuarenta debido a la propagación del coronavirus dentro de la isla, ha querido celebrar su día con todos sus seguidores de una manera muy especial.

Para ello se vistió de su popular personaje Ruperto de la serie de la televisión cubana Vivir del Cuento y se envió a sí mismo una divertida felicitación a través de un vídeo que subió a su perfil de Facebook.

"Vine ahora a felicitar a Omar Franco que está cumpliendo años. Esto no lo debo hacer porque yo no puedo estar saliendo de la casa, pero dije: un día es un día. Yo no sé cómo a él se le ocurrió cumplir años en el primer semestre del 2020", expresó Ruperto.

El vídeo cuenta, además, con la participación especial de "la verdadera Cachita", la esposa de Franco, quien irrumpe para afirmar que el actor se encuentra trabajando desde el confinamiento.

"Pues hoy es mi cumpleaños y Ruperto me quiso felicitar. Lo cierto es que en estos últimos días y en especial el 7 de mayo, Vivir del Cuento está trabajando duro desde casa", comentó Franco junto a la publicación, lo que deja entrever que el equipo del programa humorístico ha continuado haciendo su labor desde los hogares para mantener el proyecto a flote, pese al cese de la filmación de nuevos capítulos en los estudios debido al COVID - 19.

A mediados del pasado mes de abril el actor cubano Luis Silva, quien interpreta a Pánfilo Epifanio en la serie, compartió un vídeo en su perfil de dicha red social en el que comunicó a su público que, una vez acabados los episodios que se estaban transmitiendo en la pequeña pantalla del país, no habría más Vivir del cuento "hasta nuevo aviso".

"Nosotros nos estamos cuidando, hace más de un mes lo actores estamos trancados en casa, no estamos grabando. Los estudios de Vivir del Cuento están cerrados, la casa de Pánfilo lleva más de un mes cerrada", dijo.

Silva también aclaró que los últimos capítulos que se emitieron habían sido grabados antes de que se desatara la alarma en Cuba por el coronavirus, de ahí la ausencia de mascarillas en los actores. No obstante, señaló que hubiese sido bastante difícil incluir el uso de nasobucos en sus personajes, pues Vivir del Cuento toca temas de la actualidad, pero mezclados con la ficción.