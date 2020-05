Los mensajes de felicitación de los artistas cubanos por el Día de las Madres

Este 10 de mayo se está celebrando el Día de las Madres en muchos países del mundo, entre ellos Cuba, y los artistas cubanos no han tardado en llenar las redes sociales con hermosos mensajes acompañados de fotos junto a sus madres, esposas, hijos para festejar y honrar la maravillosa misión de dar la vida.

Cantantes, actores, actrices, músicos y humoristas cubanos han estado celebrando el día desde muy temprano y dedicando emotivas palabras a las madres de sus familias, de Cuba y del mundo.

Entre los primeros estuvo el popular humorista Luis Silva, que dedicó su felicitación debajo del primer aguacero de mayo, mientras jugaba con su hijo y mandó un saludo especial a las madres de Vivir del Cuento.

"Padre es cualquiera pero madre es una sola. Felicidades para todas las madres de este mundo y en especial para mi purita y mi abuela, las amo", fue la felicitación del reguetonero Yomil Hidalgo, que sacó una foto del baúl de los recuerdos para celebrar.

Otro que también compartió una foto de los viejos tiempos fue el actor Roberto San Martín, que dedicó una hermosa felicitación a su madre Susana Pérez: "Siempre me gustó esa foto. Siempre te he tenido cerca para poder pegarme a ti cuando algo me asusta. Siempre he sido un privilegiado, poder tener a Charito Guzmán a la distancia de un te quiero, no más lejos de a un beso y medio, tan cerca como a un abrazo, ha sido siempre mi suerte. Te quiero Susana Pérez, pero te quiero más mami. No hay distancia social, ni pandemia que acabe con eso. Feliz día, hoy lejos pero tan cerca como a una sonrisa. Te amo".

El humorista Javier Berridy compartió una foto junto a su madre y aseguró que "a pesar de tenerte lejos sabes que estás presente para mí todo el tiempo".

"Nada pides, todo das, gracias por ser como eres, gracias por ser mi #superwoman, Gracias por ser mi Mamá. Feliz día para todas las madres del mundo", fue la felicitación de la cantante Laritza Bacallao.

La actriz Laura de la Uz dedicó unas hermosas palabras a su fallecida madre: "A ti, Margarita donde quiera que estés, espero que estés gozando! Hoy te celebro y brindo por el privilegio de haber sido tu hija...y te pongo una tacita de café".

"Para todas las madres. Las que tenemos, las que recordamos, las que serán. El mejor de los días para ustedes. Desde lejos pero con mucho amor un abrazo enorme y muchas felicidades. Espero pronto poder abrazarlas", escribió en sus redes el cantante y líder de Moneda Dura, Nassiry Lugo.

El boxeador Yordenis Ugás celebró también a su madre a quien no pudo ver durante nueve años "por culpa de un sistema enfermo, diabólico y cruel".

El humorista Gustavito también dedicó unas bellas palabras a su madre Ada Veranes, fallecida a mediados de abril en La Habana.

Otros artistas que dedicaron mensajes de felicitación este Día de las Madres son:

En la mayoría de los países, El Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo en Cuba, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países europeos, Australia, Nueva Zelanda, India, China, Japón, Filipinas y Sudáfrica. Este año, también coincide la celebración con la de México, que festeja a las madres cada 10 de mayo.