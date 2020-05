Luis Silva felicita a su mamá y esposa con un simpático mensaje por el Día de las Madres

El actor cubano Luis Silva se unió a la extensa cadena de felicitaciones que han insinuado las redes sociales en las últimas horas con motivo a la celebración del Día de las Madres.

El artista recurrió a sus redes sociales para enviar una especial dedicatoria a su progenitora y esposa, en la que incluyó también sus mejores deseos para todas las madres en su día.

Para ello compartió una fotografía en la que aparece junto a su pareja Yari, sus dos hijos y su mamá. Como bien comediante, Silva sacó a relucir su gran sentido del humor y acompañó la imagen de las siguientes palabras en las que se refirió a su madre como la mujer que le "cesareó".

"Aquí, con la madre que me “cesareó” y mi esposa. ¡Felicidades a todas las madres!", comentó el artista.

El encargado de dar vida a Pánfilo Epifanio en la popular serie de la televisión cubana Vivir del cuento ha sido uno de los artistas cubanos de la isla que más ha celebrado y ha rendido especial homenaje en las redes sociales a las mujeres en el Día de las Madres.

Además de sus palabras a su mamá y esposa, el artista compartió unas horas antes un vídeo en el que aparecía junto a su hijo festejando la fecha mientras se bañaban juntos en las afueras de su casa de La Habana mientras tuvo lugar el primer aguacero de mayo.

"Felicidades a todas las madres. A mis cuñadas, a las madres de Vivir del cuento, a las madres que conozco. A todas las madres del mundo. Ciertas creencias dicen que el primer aguacero de mayo, hacía crecer a los niños, rejuvenecer, eliminar parásitos intestinales, etc. No sé si es verdad o mentira. Por si acaso, yo me bañé", comentó esta vez el actor.