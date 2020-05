Pánfilo felicita a las madres de Cuba y el mundo bajo el primer aguacero de mayo

El humorista Luis Silva, más conocido entre los cubanos por su personaje Pánfilo, felicitó a todas las madres cubanas bajo el primer aguacero del mes de mayo de este 2020.

"Felicidades a todas las madres. A mis cuñadas, a las madres de Vivir del Cuento, a las madres que conozco. A todas las madres del mundo", posteó Silva junto a un video en redes sociales.

El humorista cubano felicitó especialmente a su esposa y a su suegra.

"Ciertas creencias dicen que el primer aguacero de mayo hacía crecer a los niños, rejuvenecer, eliminar parásitos intestinales, etc. No sé si es verdad o mentira. Por si acaso, yo me bañé", agregó el humorista.

Silva aclaró que se bañaba en el aguacero pero muy cerca de su hogar, "sin alejarse, porque hay que estar en casa", pero en "el primer aguacero de mayo hay que mojarse un poquitico".

Desde este sábado no son pocos los que desde las redes sociales, respetando el distanciamiento social requerido, felicitan a las madres.

En Cuba el Día de las Madres se celebra el segundo domingo del mes de mayo. No en todos los países la fecha se festeja este mismo día, en algunos se hace el 2 de mayo, en otros el 10, e incluso, en otros meses del año.