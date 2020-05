El baile ayuda a los cubanos a pasar estos días en casa por el coronavirus

Los cubanos encuentran siempre en el baile y la música una forma de relajarse y desconectar del día a día. En tiempos de coronavirus algunos tiran sus pasillos para sobrellevar estos días de aislamiento social y de estar en casa.

En las redes sociales el Proyecto Vive+, de la la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte "Manuel Fajardo", promueve la bailoterapia para liberar estrés.

"La bailoterapia la pueden practicar personas de todos los grupos de edades, y es una de las mejores maneras de combatir el estrés, el aburrimiento y mejora nuestra condición física. Esta manera de mantenernos activos se puede vincular con los bailes populares cubanos como casino o salsa", explica ese proyecto en Facebook.

En el video se puede ver a dos jóvenes cubanos bailando casino, pero para esta forma divertida de practicar ejercicios cualquier otro género es válido. En otro salen muchachos ejercitando al ritmo de una canción disco de los noventa.

Aunque surgió hace dos años para promover con la actividad física las relaciones entre niños, jóvenes, abuelos y otros integrantes de la sociedad cubana, el proyecto ahora se reinventa para llegar a los ciudadanos en Internet, explicó uno de sus integrantes a la agencia estatal china Xinhua.

"Desde entonces, organizamos actividades en hogares de ancianos y en comunidades de La Habana, donde las personas de la tercera edad ejerciten su cuerpo, incluso los estimulamos para que hagan bailoterapia, por supuesto durante un tiempo y a un ritmo limitado", dijo Daniel Villarreal a la citada fuente.

Este joven utiliza la música cubana porque es muy contagiosa y pone a bailar a todos. En la página de Facebook comparten recomendaciones para mantenerse en forma desde casa, el sitio más seguro en medio de esta pandemia.

En Cuba hay 1783 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 1229 fueron dados de alta tras superar el COVID-19 y lamentablemente perdieron la vida 77 personas, según los datos publicado este lunes por el Ministerio de Salud Pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye al baile entre sus consejos para seguir activo en el hogar. "Realice actividades divertidas, como bailar" y "siga clases de ejercicios físicos en línea o invéntese una rutina con música en la que se utilicen los principales grupos musculares y se incremente el ritmo cardíaco", apunta en su página oficial.

"Ya son muchos días sin salir de casa y me di cuenta que no debía permanecer tan sedentaria, me gusta el deporte y no dudé en conectarme virtualmente con amigos para hacer juntos bailoterapia", dijo Anette García, una joven habanera de 22 años, al medio chino.

La idea de estos cubanos es similar a la popular Zumba que está presente en muchos países y otros proyectos que combinan el baile con los ejercicios para hacer más entretenido el momento de sudar calorías. Así que como dice la canción: "tira tu pasillo y goza".