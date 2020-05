Cubanos protestan porque no encuentran comida: "Estamos vivos de milagro"

Las imágenes de las colas en Cuba para comprar alimentos no son nuevas, pero sí es cierto que durante la crisis del coronavirus no han hecho más que aumentar, a pesar de las medidas de distanciamiento social, y se han convertido en un tema recurrente en las redes sociales.

Diariamente, los cubanos dentro de la isla comparten fotos de las largas colas y denuncian la escasez de alimentos y las trabas para poder acceder a lo poco que hay. Tal es el caso del usuario Pedro Luis García, que asegura que los cubanos de la isla "estamos vivos de milagro", porque hay muy pocas tiendas y muchísimos menos productos.

"Estamos vivos de milagro. Pocas tiendas. Gente buscando comida. Desabastecimiento. No se encuentra NADA", escribió Pedro Luis en su cuenta de Facebook.

Además añadió: "Un solo familiar sale a buscar lo necesario; el pan; camina y camina y no encuentra nada. Cada día cierran los negocios privados. Estamos vivos de milagro. Cierran las tiendas. La policía controla las colas. Solo una persona puede comprar lo que pueda".

El mismo usuario se hizo eco de las quejas del actor cubano Jorge Luis López Armas, que también cuestionó en sus redes sociales qué comen "los cubanos de abajo" y a dónde han ido a parar los alimentos que se destinaban al turismo.

"Nosotros los de abajo, los que estamos aquí, ¿qué comemos? Me he arriesgado saliendo y no encuentro nada, solo inmensas colas", dijo el actor, conocido entre otros trabajos por su participación en las populares telenovelas Las huérfanas de la Obrapía y Doble Juego.

En otro post agregó: "¿Alguien me puede decir para dónde fueron los puercos y las reses que estaban destinadas a los hoteles?"

En medio de la crisis, en la que los cubanos no paran de quejarse de la falta de alimentos y de tener que hacer una cola de tres horas para comprar dos paquetes de perrito y uno de picadillo, por ejemplo, el ministro de Economía y Planificación y viceprimer ministro cubano, Alejandro Gil Fernández, dio a conocer la creación de cuentas bancarias en las que los cubanos podrán depositar en pesos cubanos y en CUC para contribuir a la producción en las diferentes provincias.

Cuba está atravesando una feroz crisis económica, que si bien se viene arrastrando hace años, se ha recrudecido por la crisis del coronavirus, según ha reconocido el propio gobierno cubano. El desabastecimiento no permite tan siquiera cubrir los productos de la canasta básica y el país ha tenido que recurrir a un racionamiento y regulación en la venta de productos de primera necesidad, incluso incluyendo en la libreta de abastecimiento artículos de las tiendas en CUC.

Asimismo, la paralización de la actividad turística internacional y las restricciones de viajes de cubanos en el exterior que proveen a sus familiares de alimentos y artículos de primera necesidad han hecho está situación mucho más drástica y visible.