Alicia Keys publica desgarradora carta a su padre: "Me tratas como si nunca hubiera nacido"

La prestigiosa cantante estadounidense Alicia Keys compartió en su cuenta de Instagram una desgarradora carta que le escribió hace años a su padre, quien la abandonó cuando apenas era una niña pequeña.

La dura y sincera misiva fue escrita en el año 1994, pero fue ahora que la artista tuvo el valor de hacer pública su historia y desnudar sus más íntimos sentimientos con sus fieles seguidores.

Su padre, Craig Cook, se separó de su madre Teresa Augello cuando ella solo tenía 2 años y nunca más se interesó por estar en su vida hasta que saltó a la fama.

"La carta que le envié a mi padre no comenzó con ‘querido papá’, o incluso ‘querido Craig’, sino simplemente con la fecha en la esquina superior izquierda", cuenta Alicia en un video en el que mostró la carta escrita de su puño y letra y una foto muy vieja junto a su padre.

"Me entristece que la mayor parte de mi corazón esté amargado por ti. Es solo esa pequeña parte que se siente triste la que no es amarga", comienza la carta. "Durante todos los años que he vivido, he visto cuidar a todos, excepto a mí. Fui tu primogénita (que yo sepa) y me tratas como si nunca hubiera nacido".

Su carta no fue solo una muestra de sus sentimientos, sino una especie de divorcio de su padre, un corte definitivo de los lazos entre ellos, porque "las promesas vacías me afectaron profundamente".

"No hay nada que puedas hacer para curar estas heridas. Todo lo que quiero es que te ocupes de tus propios asuntos. No quiero las llamadas telefónicas. No quiero las letras. No quiero que los actos falsos que intentas me hagan pensar que te importa. No quiero nada".

La carta está incluida en su nuevo libro autobiográfico More Myself (Más yo) y Alicia quiso compartir este fragmento de su biografía con sus seguidores en Instagram.

A pesar de las desgarradoras palabras plasmadas en su carta y lo tanto que sufrió durante años por el abandono de su padre, Alicia finalmente tuvo contacto otra vez con él cuando su abuela paterna se puso muy enferma y falleció, y después del nacimiento de su primer hijo decidió reconciliarse con él.

Actualmente, tienen una relación pacífica y la cantante confesó que el perdón la hizo más fuerte y le permitió sanar.

"Creo que es tan poderoso que las relaciones tengan su propio camino. Y a veces están destinados a sanar. Sin embargo, la mayoría de las veces la curación llega después de dejar ir", compartió la artista.

En una entrevista para Daily Mail en 2012, Alicia habló de la reconciliación con su padre: Mi padre y yo estamos bien ahora. Diría que en el proceso de crecimiento te das cuenta de que has estado aferrado a la ira. Estaba enojada y estoy segura de que tenía derecho a estar enojada, pero si te aferras a toda esta ira, la única persona a la que estás lastimando eres tú".

Alicia Keys es una de las cantantes estadounidenses más seguidas de la industria. La intérprete de No One está casada desde el 2010 con el productor de hip-hop Swizz Beatz, con quien tiene a sus hijos Egypt, de 9 años, y Genesis, de 5.