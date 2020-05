Encuentran en un hospital de Miami el hermano de Paulito FG, desaparecido hace más de un mes

Lorenzo Alejandro Fernández Gallo, hermano del popular cantante cubano Paulito FG y quien estaba desparecido en Miami desde el pasado 2 de abril, fue encontrado en el Hospital Jackson Memorial.

Una fuente contactó inmediatamente a CiberCuba para informar de la aparición de Lorenzo, y agradecida por la nota que nuestro medio difundió cuando los familiares dejaron de conocer su paradero.

Lorenzo sufrió un derrame cerebral, por lo que fue internado en el hospital sin que sus familiares cercanos supieran nada.

"Ya se encuentra bajo cuidados y paulatinamente está progresando", dijo la fuente, quien sostuvo que ya su familia se está ocupando de él.

También agradeció a todos los que de una forma u otra ayudaron a encontrar a Lorenzo o se preocuparon en medio de esta situación.

Según relataron sus familiares en un inicio, Lorenzo, de 59 años, había salido a las 9 de la noche de su casa en Miami, y sobre las 3 de la madrugada unas personas fueron y le entregaron el carro a la señora de la casa y le dijeron que estaba enfermo.

No obstante, la familia no obtuvo más ninguna información y no pudieron dar con las personas que entregaron el auto, por lo que contrataron un detective para la investigación.

Finalmente Lorenzo fue encontrado gracias a un amigo de la familia que supo de él en el hospital y se comunicó con la hermana para que lo identificara.

Aunque en un inicio la familia temía porque encontraran el cuerpo sin vida, en estos momentos se encuentran felices y empeñados en la recuperación de Lorenzo.