Investigan filtración de fotos del cadáver del músico cubano Kamykacy en hospital Julio Trigo, de La Habana

Pasó con el cadáver del salsero Paulo FG, fallecido en un accidente de tráfico en La Habana, y ya había ocurrido unos días antes con el cuerpo del joven músico cubano Rayne Paisan Dales, de 32 años, conocido como Kamykacy, asesinado el sábado 22 de febrero, sobre las 21.00 horas, también en La Habana. Su entorno denuncia que alguien del hospital Julio Trigo, de Arroyo Naranjo, tomó fotografías de las graves heridas de arma blanca que sufrió el difunto tras ser atacado por varios miembros de la familia García (Los Cachita), en la localidad de La Fraternidad, y las difundió por redes sociales.

El caso ya ha sido denunciado ante la Policía en la Unidad de Capri, en La Habana, y este lunes estaba previsto que el hospital Julio Trigo, de Arroyo Naranjo, donde se produjeron los hechos, explicara a la familia qué medidas ha tomado con la persona o las personas que fotografiaron el cadáver de Kamykacy y compartieron esas imágenes a las que ha tenido acceso CiberCuba y que sobrepasan cualquier tipo de insensibilidad humana jamás vista. Sin embargo, han aplazado esa explicación hasta este jueves.

Si bien la responsable de filtrar un vídeo del cadáver de Paulo FG fue identificada en seis días y expulsada del sistema sanitario cubano, en el caso de Kamykacy, el hospital Julio Trigo lleva quince días dando largas a la familia del joven músico. De hecho, algún responsable ha llegado a decir al entorno de Rayne Paisan Dales que no pueden expulsar a todo el equipo médico que estaba de guardia el día que ocurrieron los hechos. Ante la inacción administrativa, al entorno del artista no le quedó más remedio que interponer una denuncia ante la Policía. No sólo por las imágenes filtradas sino porque al reguetonero le robaron también los zapatos en el hospital.

Todo ocurrió el sábado 22 de febrero de 2025. El día del crimen, la familia de Kamykacy ya había alertado a la Policía de que Rayne Paisan Dales estaba siendo vigilado, seguido y amenazado por personas cercanas a la familia de Los Cachita. Pero la PNR no tomó medidas; la intimidación pasó a mayores y el músico terminó brutalmente atacado con machetes y armas blancas de grandes dimensiones en una esquina de La Fraternidad (Consejo Popular Calvario), un barrio humilde de Arroyo Naranjo, en la periferia de La Habana.

Hasta el momento sólo hay cuatro detenidos, pero el entorno del también babalawo espera que se investigue a las mujeres que mientras masacraban al artista, gritaban que le dieran más para que respetara a la familia. Durante la bronca, ellas lanzaron botellas para impedir que los vecinos se acercaran a mediar en la pelea e impidieran, de esa forma, que el joven fuera macheteado en plena calle por un conflicto que Los Cachita tenían con su hermanastro. También creen que deben ser investigados quienes vigilaron a Rayne Paisan Dales y avisaron por teléfono sobre su paradero a los que finalmente lo asesinaron.

El día de su muerte Rayne Paisan Dales estaba solo en la calle Julio Cárdenas, entre Pasaje y Sofía, de La Fraternidad, cerca de la casa de su hermanastro, esperándolo, cuando fue atacado brutalmente con machetes, cuchillos y botellas por nueve personas, de las cuales, la Policía solo ha detenido a cuatro. "Sufrió una encerrona. Estaba premeditado", dice un testigo de los hechos.

Entre Los Cachita y el hermanastro de Kamykacy había problemas que se remontan al mes de octubre de 2024. Un familiar medió y se acordó que los problemas quedaran ahí, pero el hermano de Rayne Paisan, que era el dolido, cortó con un arma blanca a un miembro de Los Cachita, que murmuraba por el barrio que él no iba a hacer nada y reinició la guerra. Fue entonces cuando Rayne Paisan intervino para defender a su hermano y se convirtió en objetivo de la familia García. De hecho, alguien le dio un aviso 24 horas antes de su muerte, estando parado en la posta médica. Según le contó a su entorno, esta persona le dijo: "Muévete, que vienen a por ti".

El viernes 21 de febrero, un día antes del crimen, Los Cachita le cayeron a botellazos a la casa de un amigo de Kamykazy pensando que Rayne Paisan estaba ahí dentro. Esa misma noche, se plantaron en la casa del cuñado del hermanastro del músico y sacaron machetes "para todo aquel que tuviera vínculos con él". Fue entonces cuando la familia alertó a la Policía, que hizo oídos sordos. El 22 de febrero, 24 horas después, tuvo lugar la tragedia.

"Las mujeres tiraban botellas para que nadie lo pudiera auxiliar", comenta a CiberCuba un testigo de los hechos que cuenta, además, que cuando la madre de Rayne Paisan llegó al lugar de los hechos, ya el joven, que estaba gravemente herido, había sido trasladado al hospital por un primo que también resultó herido en la bronca.

Nada más llegar al hospital Julio Trigo, Kamykacy fue subido de inmediato al salón de operaciones, pero no se pudo hacer nada por él. Las heridas eran mortales.

Único hijo (con dos hermanastros por parte de padre) y muy conocido por su música y sus prácticas religiosas, Kamykacy nunca había estado preso ni había sido acusado de delito alguno. "Era un muchacho muy alegre. Siempre cantando y grabando sus vídeos de música", dicen quienes le conocieron.

"Su asesinato creó pánico en el barrio. Había terror. Nadie quería salir a la calle. Lo hicieron dos hermanos, respaldados por una banda que les avisaba por teléfono dónde estaba Rayne Paisan", señalan antes de lamentar que las cosas hayan terminado de esta manera. La intervención policial habría salvado una vida.

Kamykacy fue velado con todos los honores religiosos en el plante de La Fraternidad "Efi Embemoro", como corresponde a un abuakuá.