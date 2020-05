Olga Tañón comparte impactantes imágenes de accidente de su esposo para generar conciencia

La cantante boricua Olga Tañón y su esposo William "Billy" Denizard compartieron este domingo impactantes imágenes del accidente doméstico que tuvo este último, para generar conciencia acerca del cuidado que se debe tener con ciertas actividades durante esta cuarentena y lo importante que es prestar atención a lo que estamos haciendo.

"Hola... Hoy queremos compartir con ustedes un accidente que tuvo Billy hace algunos días. Afortunadamente y gracias a Dios ya está mucho mejor y por eso ahora queremos hablarle de nuestra experiencia, pues tal vez les pueda ayudar a lidiar con un evento desafortunado como el que vivimos en familia. Las imágenes son fuertes, si eres sensible, no las veas", escribió Olga junto a un video en el que explican lo sucedido.

La artista comenzó diciendo que a veces no pensamos en el resto de los peligros a los que nos enfrentamos y solo estamos enfocados en prevenir el coronavirus, pero el hecho de estar encerrados en casa por el distanciamiento social requerido para evitar el contagio, hace que tengamos que volcarnos en tareas que no siempre hacemos o que no las hagamos con todo el rigor y concentración que implican.

Tal fue el caso de Billy el pasado 22 de marzo, cuando alrededor de la una de la tarde se dispuso a cortar el césped del jardín de la casa, se puso un short y unos tenis, agarró la máquina podadora y comenzó.

Debido a la inclinación del área que estaba recortando, la tarea se dificultó. Billy haló el cable para seguir avanzando y la máquina le cayó encima del pie derecho y le causó profundas heridas en el dedo gordo de ese pie, que casi lo pierde.

La cuchilla de la máquina llegó hasta el hueso, pero afortunadamente no llegó a desprenderle el dedo. Los doctores le dijeron que era muy probable que perdiese el dedo o que hubiera que extraerle tejido de otra parte del cuerpo para ponerle en el profundo hueco que le quedó, pero con mucha conciencia y constancia tanto él como Olga lograron evitar esos términos.

Facebook / Olga Tañón

"No lo habíamos querido decir hasta que estuviera completamente bien, gracias a Dios", dijo Olga, mientras que su esposo añadió que "nunca estamos exentos de un accidente y debemos poner mucha concentración y conciencia en lo que hacemos".

"Por favor, creemos conciencia y prestemos atención a lo que estamos haciendo. Yo siempre me pongo las botas de hierro para hacer esto y como lo he hecho tanto me confié y lo pagué con muchas noches de dolor intenso", dijo Billy, también representante de la cantante.