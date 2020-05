Rapero cubano Maykel Osorbo muestra la crítica situación de familia cubana con un bebé enfermo

El rapero cubano Maykel Osorbo compartió una directa desde el hogar de una familia necesitada en Cuba, que vive en lamentables condiciones, sin poder acceder siquiera a medicamentos para su niño pequeño, para demostrar que "las campañas que está haciendo el gobierno cubano al mundo son mentira".

"Los revolucionarios dicen que aquí en Cuba hay de todo, que el cubano de a pie lo tiene todo, que la realidad aquí es que el sistema revolucionario se encarga de las familias, de los niños", dijo el rapero mientras mostraba la casa.

La persona a la que entrevistó dijo que tenía una situación crítica, "una necesidad tremendísima" con sus dos nietos, en especial con el más pequeño que con tan solo siete meses de edad tuvo una operación parcial de riñón.

"Este es un bebé que necesita cuidados especiales, alimentos especiales, cosas que yo no tengo en este momento, no tengo de dónde sacarlas", contó su abuela, que trabajaba en un restaurante que cerró y perdió la entrada con la que se mantenían en la casa.

"Él necesita tomar agua de la tienda, por ejemplo", explicó la señora, algo que muy pocas personas en Cuba pueden mantener.

La abuela está registrada como 'caso social' por encargarse de su dos nietos menores de edad y vivir en críticas condiciones, y recibe una ayuda del gobierno de 280 pesos cubanos (poco más de 10 CUC).

"Eso a mí no me alcanza ni para alimentarlos a ellos ni para darle las atenciones especiales que necesita este bebé, que no puede comer perrito ni embutido. Yo lo que pido es una ayuda, que me den agua, culeros y alimentos para este niño", dijo la abuela desesperada.

A la precaria situación, se suma el faltante de los medicamentos: "Ahora yo salí a buscar sus medicamentos, su amoxicilina y su profiláctico diario, que lleva una semana sin tomarlo, porque no hay".

La señora explicó que le ha escrito a Díaz-Canel, se ha comunicado con Ciudadanía y "nadie te dice la solución". Además, la familia está esperando por un subsidio porque no tiene ventanas en la casa.

"Yo no quiero problemas con la policía, pero yo necesito que alguien me ayude. Este niño se acaba de levantar y yo no sé ni qué darle", dijo llorando.

Maykel Osorbo, que ha sido detenido varias veces por denunciar la realidad de Cuba, regresó a casa de la familia con la medicina que el niño necesita tomar diariamente por su situación delicada de salud. Durante su recorrido por varias farmacias buscando el medicamento, la respuesta que recibió fue "de niño no hay nada".

Además, el rapero criticó a los artistas y médicos cubanos que están participando en las campañas, mintiendo sobre la realidad del pueblo cubano y "agradeciendo los logros de la robolución".