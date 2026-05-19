Rapero francés dedica tema a la lucha por la libertad en Cuba

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El rapero francés Ferapth lanzó el videoclip oficial de «Libertad», un tema de hip-hop bilingüe en francés y español dedicado a la lucha por la libertad en Cuba, inspirado en sus propias experiencias en la isla.

El artista explicó a CiberCuba las razones que lo llevaron a crear la canción: «Soy un artista francés de hip-hop y he viajado varias veces a Cuba, donde pude conocer de cerca la realidad cotidiana de la isla a través de experiencias humanas y vínculos personales».

«A raíz de estas experiencias nació 'Libertad', una canción y videoclip inspirados en lo vivido allí y en mi deseo de aportar visibilidad a esta realidad ante el público francófono», añadió Ferapth.

La letra no deja lugar a ambigüedades: mezcla versos en ambos idiomas para retratar la crisis que vive Cuba, con referencias explícitas a la escasez —«las tiendas vacías, los medicamentos son escasos, cada día transcurre bajo un cielo pálido»— y al colapso del turismo y el cierre de hoteles.

El estribillo, cantado en español, condensa el mensaje central del tema: «Gritamos libertad, gritamos libertad, no más mentira. El fuego de la esperanza nos ilumina».

La canción culmina con un grito repetido que no deja margen a la interpretación: «Abajo la dictadura. Abajo la dictadura castrista».

El subtítulo del tema, «Patria Y Vida», es una referencia directa al himno de protesta cubano lanzado en febrero de 2021 por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, que se convirtió en el símbolo musical de la oposición al régimen y fue detonante cultural de las protestas del 11 de julio de 2021.

Aquella canción ganó dos Latin Grammy en noviembre de 2021: Canción del Año y Mejor Canción Urbana, y fue incluida por Rolling Stone entre las 50 mejores canciones de ese año.

La conexión de «Patria y Vida» con Francia tiene antecedentes: en marzo de 2021, el himno cubano fue incorporado al currículo de un colegio francés como material de estudio en el eje temático «Arte y poder», lo que evidencia el interés del público francófono por la situación en Cuba.

Ferapth, disponible en plataformas como Apple Music y Deezer, señaló que el proyecto fue presentado previamente por Diario Las Américas en Miami mediante una entrevista y un artículo, y se mostró abierto a conceder entrevistas para ampliar la difusión.

«Cuba despierta, mi gente, el pueblo no se queda callado. Libertad para la isla», canta Ferapth en uno de los pasajes más directos del tema, resumiendo en una sola estrofa el espíritu de una canción que busca llevar la voz del pueblo cubano hasta el corazón de la escena francófona.