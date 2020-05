Elena Tablada, orgullosa de sus raíces cubanas con su hija recién nacida

Elena Tablada irradia felicidad tras la llegada de su segunda hija, Camila, fruto de su matrimonio con el empresario Javier Ungría. Y cómo no, teniendo en cuenta el orgullo que siente por sus raíces cubanas, desde el primer momento en el que la bebé llegó a sus vidas hace un mes, la diseñadora le ha estado imponiendo sus orígenes caribeñas.

Para nadie es un secreto que la ex de David Bisbal está muy orgullosa de sus raíces caribeñas y siente un gran apego por la isla, ya que sus padres son cubanos que salieron del país en busca de un futuro mejor. Por esto mismo se casó con el empresario en La Habana, concretamente en la misma iglesia en la que se casaron sus abuelos hace más de 70 años.

Y ahora que ha llegado a su vida su segunda hija, ha sacado a relucir su "cubanía" más que nunca con la pequeña Camila. Unos días atrás, publicó una preciosa fotografía en la que veíamos al bebé durmiendo en el brazo de su madre con un body que rezaba "Cuban Bred", que se traduciría como 'criado a lo cubano'.

Junto a la dulce imagen, expresó: "La gente me dice que no te acostumbre a brazos, que te voy a malcriar y me voy a arrepentir... A mi no me importa, te voy a conseguir como hice con tu hermana para que crezcas igual de desbordada de amor que ella. La vida es frágil y el tiempo valioso. Ya tendrás tiempo para volar con tus propias alas y yo verlo. Te daré todo lo que esté en mis manos para que seas feliz. Y además orgullosa #cubanbred al 50% Mi pansito con mantequilla".

Pero no solo está "cubanizando" a la pequeña en cuanto a moda se refiere, también musicalmente. Este miércoles publicó en la sección de stories de Instagram unos vídeos bailando con la pequeña en brazos la mítica canción Guantanamera, concretamente la versión de Willy Chirino.

Aunque Elena Tablada nació y se crió en Madrid, tiene un gran sentimiento de cariño hacia Cuba, donde a finales de 2018 contrajo nupcias con el empresario Javier Ungría.

"Cuba siempre conmigo", escribió pocos meses después de la boda en su perfil de Instagram, dejando muy claro que la Isla está muy presente en su día a día.