Elena Tablada: "Quiero mi Cuba libre"

La diseñadora española de raíces cubanas, Elena Tablada, pidió libertad para Cuba, en medio de una oleada represiva y de control que ha impuesto el Estado cubano en el país tras las manifestaciones del 11 de julio.

"Quiero mi Cuba Libre. #PATRIAYVIDA. No más abusos, no más cadenas, no más mentiras. CUBA ES DE TODA MI GENTE. CUBA NECESITA AYUDA #SOSCuba", escribió Tablada junto a una imagen suya en el museo The Wynnwood Walls en Miami, con una bandera cubana de fondo.

En sus historias de Instagram, la diseñadora también se ha mantenido muy activa denunciando la situación de Cuba.

Elena denunció la represión contra mujeres, la alta cifra de desaparecidos y la detención y procesamiento penal de menores de edad.

La expareja de David Bisbal también utilizó sus redes sociales para promover la manifestación en Madrid por la libertad de Cuba el próximo domingo.

Tablada, que siempre ha defendido las raíces cubanas que tiene por parte de su abuela y su crianza en Miami donde su familia cubana se exilió, estuvo entre las primeras famosas en alzar la voz tras las protestas del 11 de julio.

"No nací en Cuba, pero Cuba sí nació en mí. Crecí adorando mis raíces, teniendo la sangre cubana más espesa que el chocolate y manteniendo esa cubanía que nunca perdieron mis seres queridos a pesar de dejar gran parte de sus vidas allá", dijo al día siguiente de las manifestaciones en la isla.

"Solo puedo rezar, seguir llenando mi perfil de la triste realidad que están viviendo allí y pedir a los militares cubanos y sus tropas que se unan al pueblo para hacer historia y volver a hacer la Cuba que esta DICTADURA destrozó a base de mentiras y falsas promesas que es lo que es el comunismo", añadió.

