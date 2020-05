Las sexys fotos de Kim Kardashian con un pantalón tanga que acumulan millones de "likes"

Kim Kardashian West, al igual que sus hermanas, es experta en volverse la reina de las redes en cuestión de minutos y acaparar la atención de los internautas con provocativas imágenes que exponen su lado más salvaje y sensual.

La socialité ha compartido unas fotografías en su cuenta de Instagram, la cual alberga 171 millones de seguidores, en las que aparece posando con un sexy atuendo que no ha pasado desapercibido por sus incondicionales.

Se trata de un pantalón estilo cowboy pero con extensas aperturas y que la estrella del reality combinó con un juego de tanga y sujetador en color blanco.

La esposa del rapero Kanye West marca tendencia allá a donde va, por lo que ahora no es de extrañar que muchas de sus admiradores se arriesgan a posar, al menos para las redes sociales, al estilo vaquera Kardashian.

Así lo demuestran los comentarios que figuran en la publicación de la empresaria, donde varios de sus fans le han preguntado dónde ha adquirido el modelito o si se trata de algún diseñador en espacial.

"Eres una reina, me encanta tu look", "¿Alguien sabe de dónde es el conjunto de Kim?", "Sexy mama", "Mi cowboy favorita" o "Necesito disfrazarme de Kim para el próximo Halloween", han comentado algunos internautas.

Y no es de extrañar que el look de Kim Kardashian esté siendo todo y acaparando corazones en Instagram, pues su post acumula hasta el momento 3,5 millones de 'me gustas' en menos de 24 horas.