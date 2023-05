Kim Kardashian comparte la lista de atributos que busca en un hombre

Kim Kardashian compartió la lista de atributos que debe tener un hombre para comenzar una relación romántica con ella y aseguró que estos aspectos son inviolables.

Esta semana comenzó la tercera temporada del reality The Kardashians y uno de los comentarios que acapara titulares es la detallada lista de cualidades que debe tener el hombre que desee iniciar una relación con la chica más popular de esta familia estadounidense, Kim.

"Número uno, protegerme. Número dos, luchar por mí. Número tres, buena higiene. Quiero decir, eso es un hecho, creo que incluso debería quitar eso. Número cuatro calma”, dijo Kim. El pretendiente perfecto debe cumplir todos los puntos, pero sigue leyendo porque la lista solo esta comenzando.

En la quinta posición están los asuntos familiares. Kim no quiere que su próxima pareja tenga temas sin resolver con mamá o papá (mommy/daddy issues). El hombre que quiera acercársele para ser su novio, debe ser paciente, exitoso, comprensivo, espontáneo, gracioso y sentirse "genuinamente feliz por ella". Además, los amigos y familiares de la modelo deben adorarlo.

También hay requisitos relacionados con la higiene, por ejemplo... de la boca. Uno de los mayores atractivos para Kim son los dientes de los hombres, reconoció que le excitan algunas dentaduras más que otras. "Mientras más rectos son, más caliente me pone", dijo la influencer.

La pareja ideal debe ser "un modelo a seguir" porque ella tiene cuatro niños y quiere que tengan una figura paterna que puedan admirar. Sin embargo, este hombre no puede tener “equipaje pesado”, nada de hijos ni deseos de tener más descendencia, porque ella “ya tiene suficiente”.

En cuanto a tallas, Kim apuesta por caballo grande, quiere una pareja más alto que ella, que sea independiente, le guste hacer ejercicio y que no sea calvo.

Debe tener su toque de vanidoso, que no le moleste hacerse tratamientos faciales, baños de hielo y depilación láser, entre otros tratamientos de belleza. Debe oler bien, que a ella le guste incluso después de hacer ejercicios.

Otros requisitos necesario es ser un hombre motivador, independiente y respetuoso con las otras personas “incluso cuando nadie está mirando”.

La modelo y empresaria tiene un patrimonio de 1.800 millones de dólares y está soltera. Kim terminó su matrimonio con Kanye West en 2022, de manera oficial, aunque los conflictos en su relación venían desde el 2021.

Tras divorciarse, a sus 42 años de edad, Kim tuvo un romance con Pete Davidson, miembro del elenco de Saturday Night Live, pero hace un tiempo rompieron.

Kim dijo esta semana que por el momento no tiene intenciones de comenzar una relación con nadie. “Soy soltera, no estoy lista para relacionarme y eso está bien” comentó, pero aún así todo parece indicar que la modelo no ha cerrado las puertas al amor. Quien desee acercarse a ella ya sabe todos los requisitos que debe cumplir.