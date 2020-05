Díaz-Canel alaba su gestión del coronavirus y culpa a EE.UU. de la crisis económica en Cuba

El gobernante designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alabó la gestión de la pandemia del coronavirus en la isla y culpó a Estados Unidos de la crisis económica que sufren los ciudadanos.

"En el enfrentamiento a la pandemia hemos logrado un resultado digno, dignísimo, y más en las condiciones en que lo ha hecho el país... nosotros ya teníamos una compleja situación, económica y social, causada por el bloqueo y la Ley Helms Burton", dijo Díaz-Canel este jueves en la reunión diaria en La Habana, informa la página estatal Presidencia de Cuba.

El sucesor de Raúl Castro reconoció que antes de la llegada de esta pandemia la situación en Cuba ya era "compleja". En septiembre del año pasado había dicho que el país sufría una situación coyuntural, un nuevo eufemismo para los ciudadanos que llevan años viviendo la escasez de alimentos y productos en Cuba.

Por su parte, el doctor Raúl Ginovart Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, señaló que la curva de contagios en Cuba continúa aplanándose y está en el escenario predictivo favorable, pese a las muchas críticas recibidas en marzo cuando se registraron los primero casos en el país.

Ginovart apuntó que "muchos críticos y no críticos de nuestro país, pronosticaban una situación mucho más complicada para nosotros, basados precisamente en que otros países ricos con un sistema de salud con muchos más recursos que el nuestro y que no están bloqueados, habían prácticamente colapsado. (Pero) en nuestro país lo principal no ocurrió, el sistema de Salud cubano logró controlar la epidemia, no colapsó y va en camino a erradicarla".

Los dirigentes cubanos suelen culpar de manera habitual al embargo de EE.UU. de todos los problemas en el país y solo en escasas ocasiones hacen autocrítica a su mala gestión de la economía y otros sectores. Díaz-Canel mencionó por primera vez en junio de 2019 el término "bloqueo interno".

También el doctor en Ciencias, Pedro Más Bermejo, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología, alabó la respuesta en Cuba para evitar mayor brote del COVID-19. "Cuba no se parece a nadie en el mundo por la colaboración científica; por la actuación y organización del sistema de Salud; por prestar ayuda internacional; por la evolución que ha tenido la epidemia, que es el mejor resultado; y por la respuesta del Gobierno y del pueblo", señaló.

Díaz-Canel aseguró esta semana que Cuba volverá poco a poco a la normalidad pero "no como antes". En esta nueva reunión insistió en las medidas para evitar un rebrote en el país como mantener la higiene, la distancia social de más de un metro, la regulación del número de personas en determinados espacios, las pesquisas activas y la responsabilidad social, apunta la citada fuente.

El gobernante reiteró que no tener un rebrote del COVID-19 en la isla es una quimera y los científicos deben llegar a la vacuna cubana lo más rápido posible, apunta la fuente estatal.

Al respecto elogió "el aporte de la biotecnología cubana en el combate contra la COVID-19, tanto con el anticuerpo monoclonal Anti CD6, de Inmunología Molecular, como el péptido CIGB 258, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología". Según sostiene el uso de esos fármacos propicia que en Cuba "el 80% de los que llegan a estados críticos y graves se están salvando", mientras "en el mundo, el 80% de los pacientes que llegan al estado crítico están falleciendo".

Los casos detectados del COVID-19 en Cuba son 1 908 en total, de los cuales ya 1 603 fueron dados de alta y 80 fallecieron por esta enfermedad, según los datos del Ministerio de Salud Pública.

Esta semana un epidemiólogo de la Universidad Johns Hopkins, uno de los centros de referencia en la recopilación de cifras del coronavirus, cuestionó los datos de varios países de América Latina, entre ellos Cuba.

"No es coincidencia que, por ejemplo, en México, Nicaragua, Venezuela o Cuba haya un clima de polarización política o brotes de inestabilidad. La cuestión ahí no es cómo manejar la pandemia. Ya que son regímenes que están contra la pared necesitan, entonces, manipular la información de manera propagandística para intentar minimizar la crítica y no echarle más gasolina a un fuego que ya está encendido", afirmó el académico Francisco González a la televisión estatal alemana Deutsche Welle.