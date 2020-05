Sin medicamentos y en pésimas condiciones: Así está la Clínica Estomatológica Centro en Ciego de Ávila

Los especialistas de la Clínica Estomatológica Centro en Ciego de Ávila tienen que trabajar en pésimas condiciones, sin medicamentos ni utensilios necesarios para ejercer sus labores.

Según una denuncia que se ha hecho pública en las redes sociales, además de las malas condiciones laborales por el deterioro del local, a los doctores les dan para trabajar instrumental para 5 pacientes, lo cual serían 5 turnos de media hora cada uno.

"O sea, iniciando el horario a las 8:00 am solo daría para atender hasta las 10:00 am, el resto de los pacientes debe esperar a que esterilicen de nuevo el instrumental. Esto demora 1 o 2 horas", explicó en Facebook la cubana Yalily Hernández, quien se hizo eco del testimonio de uno de los trabajadores del lugar que prefirió no hacerlo personalmente por miedo a una represalia.

El tiempo requerido para esterilizar los instrumentos genera demora y a la vez conflictos entre los pacientes, y a su vez con los odontólogos.

"En las consultas no hay detergente ni jabón para lavado de manos, tampoco hay cloro ni alcohol para desinfectar el local. Ni con esta situación del Covid los directivos se sensibilizan", apuntó. "No hay mascarillas ni nasobucos y hasta siguen resterilizando guantes. Solo pusieron atención a urgencias y la cola para entrar a la consulta es fuera de la clínica. Esas fueron todas las medidas tomadas".

También aseguraron que a los especialistas del centro no les dan ropa adecuada para la atención en consulta, y ni siquiera bajan el precio de las batas médicas, ni aumentan la producción de estas para poder usar una de manera diaria.

"No venden esfigmo ni estetoscopio porque solo son para doctores del hospital. Y en la clínica no hay, o sea, si llega un paciente con la presión alta y se hace una exodoncia, se muere", agregó.

"Tampoco hay medicamentos de primeros auxilios para cuando se presente una complicación de medicina general, como por ejemplo hipoxia, hipoglicemia, accidentes, incendios", dijo. "Y tampoco hay para urgencias odontológicas como falta de agua oxigenada, falta de ampolletas de agua estéril, falta de bisturí, tijeras, agujas e hilos para suturar".

En cuanto a los guantes, según aseguran, los jefes tienen sus paquetes con todo guardado y a los doctores no les dejan disponer ni siquiera de sus listas de turnos.

"Alguien quiso pintar su local de consulta con su esfuerzo propio y se lo negaron. Tampoco dejan tener taquillas o clóset a los doctores para guardar sus pertenencias y tienen que exponerse a que les roben las cosas. Los aires no se pueden poner porque hay que ahorrar corriente", declaró.

Cada semana llegan denuncia desde cualquier parte de la Isla por la falta de condiciones en los centros pertenecientes al sistema de Salud Pública.

Hace unos pocos días se hizo público que en el Hospital Mario Muñoz de Matanzas los guantes y otros materiales médicos son esterilizados y reciclados, a pesar de la pandemia por coronavirus que ha estado afectando el país.

Asimismo, el pasado mes un cubano denunció las "pésimas condiciones" del Hospital Clínico Quirúrgico Diez de Octubre, conocido por muchos como La Dependiente, en La Habana, donde se atienden los sospechosos de coronavirus y donde el mal estado de los baños o la falta de ropa de cama para los pacientes están a la orden del día.