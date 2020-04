Denuncian "pésimas condiciones" de un hospital en La Habana para los sospechosos de coronavirus

Un cubano denunció las "pésimas condiciones" de un hospital en La Habana en la sala donde se atienden a los sospechosos de coronavirus. El vídeo se hizo viral este fin de semana en Facebook y el joven comunicó este lunes que habían mejorado de manera considerable.

Luis Carlos Manso confesó que no quería publicar "estas cosas... pero soy yo quien está pasando todo este susto". En el video muestra el mal estado de los baños, la falta de ropa de cama para los pacientes e incluso se ven algunos desnudos en el Hospital Clínico Quirúrgico Diez de Octubre, conocido por muchos como La Dependiente.

"Miren, este es el baño, miren la cochiná que hay aquí... Mi compañero tuvo que orinar en el piso porque en toda la sala hay una sola cuña para todos los pacientes y él no se puede parar, y sencillamente se tiene que acostar así porque él no se puede bañar hoy", dijo el afectado.

Manso detalló que llevaba todo un día sin probar una gota de agua. "Es triste escuchar a los pacientes gritando agua agua agua de un lugar a otro y que nadie, ni por humanidad, nos traiga por lo menos un cubo para repartir", escribió este cubano.

Captura de pantalla de denuncia en Facebook.

El joven dejó claro que no estaba "haciendo contrarrevolución porque no lo soy –expresó–. Estoy mostrando evidencias de lo que estoy viviendo porque yo solo sé lo que es estar horas sin poder tomar agua". Según cuenta se quejó en el puesto de mando, oficinas del hospital y no le dieron ninguna respuesta, solo que tome agua de la ducha de los baños, que están oxidadas.

"¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La prueba rápida es mentira hay que estar cuatro días mínimo ingresado para que te la hagan", agregó este cubano, quien señaló estar al punto de la locura y que no puede más con tanto maltrato.

Tras esta publicación, que fue agradecida y criticada por varios usuarios en la citada red social, Manso publicó la mejora de las condiciones en la sala donde es atendido en ese hospital de La Habana, la provincia con más casos de coronavirus en Cuba: 578 según la plataforma Cubadata.

Cubano comunica mejora en hospital tras denuncia. Fuente: Facebook.

"Este es el resultado cuando simplemente exigimos un derecho, cuando no se tiene miedo y decimos lo que sentimos", expresó este cubano feliz porque la situación mejoró al menos un 70 % y espera que el resto se arregle en las próximas horas.

Luis Carlos Manso puntualizó que él es el único joven en una sala donde hay muchos ancianos que ya son bañados uno a uno, pueden hacer sus necesidades, tienen aseo personal, sillas de ruedas y "al fin tomamos agua fría", agregó.

En las imágenes se ve una bandeja de comida, los pasillos limpios, un anciano siendo atendido por una enfermera, sábanas en las camas y menos suciedad en general en la sala.

"Ahora muestro mi rostros porque ya está todo limpio y no me da pena", afirmó este cubano para quien "simplemente hay que dar a conocer los problemas porque sino nunca se saben".

En Cuba hay 1.389 casos confirmados de coronavirus, de los cuales se recuperaron 525 y lamentablemente fallecieron 56 personas, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Salud Pública.