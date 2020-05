Claudia Valdés se atreve con un look diferente durante la cuarentena

La actriz cubana Claudia Valdés ha decidido arriesgarse con un look muy diferente y ha querido probar algo nuevo durante la cuarentena.

El estilista de la también influencer, el mismo que se encargó de pasarla del cabello rojo que usó durante varios años al rubio que lleva ahora, la visitó en su casa con todas las medidas de prevención, para cortarle el cabello.

Sin embargo, lo que iba a ser un rutinario corte de puntas, terminó siendo un radical cambio de look, también impulsado por su pareja, el actor y humorista Alexis Valdés.

Historias de Instagram / Claudia Valdés

En sus historias de Instagram, la actriz compartió todo el proceso con sus casi 90 mil seguidores en la red social.

Historias de Instagram / Claudia Valdés

"Me entró un ataque y me corté cantidad. Ya crecerá", dijo Claudia justo antes de mostrar el verdadero resultado final, aún más corto. "Alexis me convenció y me corté mucho más", dijo.

Historias de Instagram / Claudia Valdés

Claudia también decidió dejarse su raíz y adelantó que su propósito para este año y el próximo es dejarse el color natural de su cabello y "ya más adelante volveremos a los pelos rubios o rojos".

Historias de Instagram / Claudia Valdés

"¿Qué les parece? Espero que les guste tanto como a nosotros. En realidad es corto, muy corto, pero bueno. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta?", preguntó la hermosa actriz a sus seguidores.

¿Cuál de los looks de Claudia Valdés es tu favorito?