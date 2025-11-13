La escritora cubana Dania Ferro, radicada en Estados Unidos, desató una ola de comentarios en TikTok tras publicar un video en el que, con tono sincero y dolido, reveló los nombres de varios influencers cubanos que no la apoyaron, a pesar de que ella les había regalado su novela Me cansé de compartir a mi pareja.

En su mensaje, Ferro explicó que quiso tener un detalle con algunas figuras conocidas del medio, pero se sintió decepcionada por la falta de reciprocidad. “Aly Sánchez, te regalé mi novela y nunca me apoyaste, ni una historia pusiste en tus redes. Muy raro, porque sé que eres muy de apoyar a tu comunidad”, dijo la autora. También mencionó a La Diosa, Imaray Ulloa y Yoyi, asegurando que todos recibieron su libro, pero ninguna hizo una publicación sobre él.

“No soy de regalar mis novelas, me encanta que se gasten el dinero y la gente las compre”, confesó Ferro en su cuenta de TikTok @daniaferro_author.

El video, que acumula miles de visualizaciones y más de mil comentarios, generó un intenso debate entre los seguidores. Algunos defendieron su postura y destacaron su valentía por decir las cosas con claridad, mientras otros la criticaron por esperar algo a cambio. En los comentarios, una usuaria le preguntó por Claudia Valdés, a lo que Ferro respondió: “Nunca me ayudó, jamás. Ni a su podcast me invitó”.

La escritora aclaró que su intención no era crear polémica, sino decir la verdad sobre algo que llevaba tiempo guardando. “Cuando TikTok te envía una muestra gratis, lo mínimo que haces es subir un video. Funciona igual en las redes. Yo no estoy criticando, solo diciendo la verdad”, explicó en respuesta a una de las seguidoras.

Ferro también dedicó palabras de agradecimiento a quienes sí la apoyaron desde el primer momento, como La Próspera de Cape Coral, la actriz Dianelys Brito —a quien atribuyó un aumento de tres mil seguidores en Instagram— y Yanet de Atlanta, quienes compartieron su novela en sus redes sociales y le ofrecieron colaboración y cariño.

Entre mensajes de apoyo y críticas, Dania Ferro se mantuvo firme. “Yo sí amo a los cubanos, pero tengo un corazón y las cosas me duelen. Yo no soy una roca”, escribió en uno de sus comentarios más compartidos. Con este video, la escritora no solo puso nombres y apellidos sobre la mesa, sino que abrió una conversación sobre la falta de apoyo entre creadores cubanos, dejando claro que la honestidad sigue siendo su sello más auténtico.