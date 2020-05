"Abajo Zoonosis", protestan animalistas cubanos

“Abajo Zoonosis” es el reclamo común que varios animalistas cubanos promueven en redes sociales a modo de protesta por “la matanza cruel que durante décadas” la entidad emprende contra “los animales callejeros”.

La iniciativa cobra forma poco después de trascender que trabajadores de Zoonosis en la provincia de Matanzas hicieron una recogida de perros “a golpes” en el Hospital Provincial Faustino Pérez, al tiempo que las autoridades continúan sin aprobar una ley de protección animal, , permitiendo que diversas formas de abuso se sigan manifestando con impunidad.

“No escribí ABAJO ZOONOSIS en un papel, ni en un post. Lo escribo en mi piel porque cada parte de mí repudia y aborrece los crímenes que comete Zoonosis”, denuncia la activista Beatriz Batista en Facebook, dando inicio a la petición.

“Ni en medio de una pandemia nos van a detener. Tal parece que se necesitan manifestaciones simultáneas en todos los centros de Zoonosis del país. De ser así, nada, ni nadie lo va a impedir. Cuba está llena de asesinos de animales con uniformes y títulos, pero también está repleta de animalistas consagrados a la causa”, advirtió.

“No más tortura. No más estricnina. No más derramamiento de sangre. No se precisa una ley de Protección Animal para que el gobierno sea humanista”, pidió.

“NO quiero un gobierno indolente. NO quiero un gobierno ciego, sordo y mudo. NO quiero un gobierno que potencie y genere odio”, añadió en su publicación. “No pido un cambio de estructura política en Cuba, pido un trasplante de corazón y cerebro para quienes la gobiernan o se autoproclaman gobernantes”, explicó.

“Me uno al reto. Dejen en paz a nuestros animales. Merecen respeto. En honor a los miles que ya no están”, apunta otra activista.

Este sábado, varios animalistas cubanos comunicaron que habían rescatado a los perros maltratados y recogidos por Zoonosis en el Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas.

“Estos héroes sin capa no dudaron en buscar rápido el transporte, enseguida se movilizó el grupo de Matanzas. Gracias a la colaboración de todos estos perritos conservarán su vida. Gracias a la movilización nacional e internacional, a quienes estuvieron pendientes de este horrible suceso que nos deja un mal sabor pero que nos une cada vez más por una misma causa: el bienestar animal”, sostuvo el joven activista Javier Larrea Formoso.

Larrea dijo además que ahora los voluntarios necesitan toda la ayuda posible para sostener a los perros, como alimentos, ropa y medicamentos.

“Cada día somos más quienes nos sumamos a brindar nuestra ayuda a los que no tienen voz, a quienes no pueden evitar ser maltratados o abandonados en las calles”, aseguró. De igual forma, exhortó a todos aquellos que quieren tener una mascota que no la compren, sino que adopten uno de estos animales rescatados.

“Ahora esos bellos y tiernos peluditos necesitarán de un hogar que les ame, que les cuide. Es el momento de que puedas darle una oportunidad a cada uno de ellos”, dijo.