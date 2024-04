Animalistas cubanos piden ayuda a Limay Blanco y él responde

La filial habanera de Bienestar Animal Cuba (BAC), una organización sin ánimo de lucro centrada en el rescate y protección de animales abandonados, pidió ayuda del humorista Limay Blanco con el fin de intentar recaudar dinero con vistas a disponer un local que funcione como una clínica veterinaria.

Antes de remitirse directamente a Limay, los animalistas habían pedido ayuda para encontrar un lugar en El Vedado que no costara más de 150 dólares y que pudiera convertirse en clínica veterinaria.

Captura de Facebook/BAC Habana

“Muchas personas nos han comentado y escrito que es mejor un local propio para abrir la clínica, es decir, una casa... y que deberíamos recaudar para ello. Sería lo ideal y hasta para tener el anhelado refugio también”, publicó este jueves la entidad, que expresó el deseo de poder llegar hasta Limay Blanco a ver si él los puede ayudar a recaudar el monto necesario.

“Llevamos reuniendo, pero de gota en gota. La verdad vemos esa meta un poco difícil porque mayormente nuestros donantes son de Cuba y una casa cuesta miles y miles de pesos”, añadieron.

Los voluntarios de BAC Habana pidieron colaboración mediática para captar la atención del humorista con el que no tenían contacto directo.

“Así es cómo funciona todo hoy...con presión mediática y en el caso de nuestra comunidad pues muchísimo más, porque hay quien dirá: ¿Pero para los animales? Con tanta gente sin casa ni lugar donde vivir… pero para que no quede por nosotros, aquí va el llamado a la ayuda. Etiqueten a Limay acá en los comentarios, vayan a sus redes sociales y comenten también. Escríbanle por Messenger e Instagram. Veremos cuán fuerte somos...”, retaron.

Horas después se mostraron felices de haber recibido una primera respuesta de Limay, quien se mostró dispuesto a colaborar, pero pidió un mes de espera para poder solucionar otros proyectos que tiene entre manos.

"Yo decía por qué me zumban los oídos y mira lo que era. Recuerden que yo estoy atendiendo muchos casos. En estos momentos tengo una madre con dos hijos y un abuelo durmiendo en una casa sin techo. Denme un mes y veré qué se puede hacer. Recuerden que yo dependo de donaciones. si donan, todo bien, si no donan, no se podrá hacer nada", concluyó.

“Lo logramos, familia, porque Dios une a sus hijos y a las personas de bien. A pesar de los obstáculos seguimos avanzando. En este proyecto pusimos a dios en el centro de su creación y lo reconocimos en todos nuestros caminos: Este es el resultado. Si Dios con nosotros pues ¿quién contra nosotros?”, escribieron esperanzados desde BAC Habana.