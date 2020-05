Malestar en personal sanitario de La Habana por módulo de comida y aseo y amenazas de la policía

Sanitarios de La Habana están molestos con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) por la venta incompleta de un módulo de alimentos y aseo por 16.40 CUC y las amenazas de un oficial de policía, que compareció en una reunión improvisada para intentar aplacar las protestas y advertir que quienes distribuyeran información e imágenes de la "problemática" serían sancionados, dijo a CiberCuba un médico de Terapia Intensiva de un gran hospital habanero.

El módulo vendido a médicos y personal sanitario de hospitales y policlínicos de La Habana, finalmente no incluyó el aceite y los jabones anunciados, dijo la fuente, que rehusó ser identificada por temor a represalias del gobierno.

"Hemos trabajado sin mirar el reloj y lo seguiremos haciendo por respeto a nuestra profesión y atención a los pacientes contagiados de la COVID-19; pero no merecemos que nos traten así, nos han engañado y Salud Pública sabe que la cosa no está fácil; y encima aparecen con un policía para amedrentarnos", dijo el médico intensivista.

Pese a que el anuncio inicial del MINSAP incluía jabones y aceite, finalmente, los sanitarios habaneros que trabajan en la atención a pacientes de coronavirus han podido comprar: Cinco paquetes de detergente, un sobre de gelatina, dos frazadas para limpiar el piso, dos sobres de refresco instantáneo, dos paquetes con pollo y otros dos con perros calientes, siempre según la fuente.

"¿Que pasó con el aceite y los jabones?; si finalmente no han podido incluirlos en el módulo que nos han vendido porqué no lo explicaron, cuando antes incluso habían distribuido un listado con su contenido", cuestionó el médico intensivista.

"Para colmo, apareció un jefe con un policía amenazando que quien distribuyera fotos y comentarios sería sancionado; improvisamos una reunión y se armó tremenda bronca que varios compañeros filmaron con sus celulares", contó la fuente.

CiberCuba intentó contrastar esta información con fuentes del MINSAP y el Ministerio del Interior (MININT), la primera se excusó explicando que "no es un tema de mi ámbito de trabajo y, en fin de semana, no tengo con quien averiguar".

"Yo dudo que un compañero oficial (de la PNR) se haya prestado a eso; pero en ningún caso hemos dado la orden de meternos en problemas que no competen a los órganos de orden interior (...) déjame investigar y te informo, pero -repito- la orden del ministro (de Interior) es no inmiscuirnos en asuntos que son ajenos a nuestra actividad operativa (...) no me explico que hace un oficial de policía en una reunión de distribución de módulos alimentarios; ¿tu estás seguro que fue así?, concluyó la fuente del MININT.