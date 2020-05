Todo lo que tienes que saber del excéntrico millonario Gianluca Vacchi

El empresario millonario Gianluca Vacchi se ha convertido en una de las más excéntricas celebridades tanto en redes sociales como en el mundo de la farándula.

Solo hay que ver su cuerpo completamente tatuado para darse cuenta de que resaltar es una parte importante de su vida, pero un simple vistazo en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 15 millones de personas de todo el mundo, lo confirma.

Su cuenta de Instagram es un álbum de post de fitness, culto al cuerpo, lujos, baile, música y excesos, y desde el pasado 10 de mayo, cuando anunció que iba a ser padre por primera vez junto a su pareja Sharon Fonseca, también ha estado mostrando la pancita de la modelo venezolana.

A sus 52 años, Gianluca tiene un escultural físico que presume constantemente en sus redes. Además de sus tatuajes, casi siempre está cargado de prendas, principalmente anillos, pulseras y tobilleras bien llamativas.

Si quieres conocer un poco más de la vida de este excéntrico millonario italiano, aquí te respondemos las preguntas que más se buscan en la red sobre él.

¿Dónde y cuándo nació Gianluca Vacchi?

Nació el 5 de agosto de 1967 en Bolonia, al norte de Italia.

¿Cuánto mide Gianluca Vacchi?

El italiano mide 1,73 m.

¿Qué estudió Gianluca Vacchi?

Se graduó de Economía y Comercio por la Universidad de Bolonia en 1993.

¿Qué empresas tiene Gianluca Vacchi?

Si en algo no parece escatimar este excéntrico personaje es en el dinero. Constantemente publica su derroche en lujos, aunque nunca habla de sus negocios. El italiano es presidente de la empresa de autocaravanas SEA (Societá Europea Autocaravan), tiene sociedad en más de 10 empresas italianas y, además, posee su propia compañía Finanziaria Vacchi S.p.A, que produce máquinas de manufacturación.

Además, heredó junto a su primo Alberto Vacchi la sociedad IMA, líder en la construcción de maquinaria para la industria farmacéutica, que factura varios millones de euros al año. Actualmente, Alberto es quien está al frente de la empresa.

Durante más de 20 años, Gianluca se enfocó solo en trabajar, adquirir y vender empresas y hacer dinero. Desde hace pocos años, después de haber logrado un sustancial patrimonio, decidió darle un giro a su vida y comenzó a viajar por el mundo y vivir una vida con lujos desmedidos.

¿De cuánto es la fortuna de Gianluca Vacchi?

En el año 2017, el conocido diario italiano La Repubblica situó su fortuna en 565 millones.

¿Desde cuándo es Dj?

Gianluca se hizo Dj en 2017 y ha llegado a tocar en algunas de las más famosas discotecas de Ibiza e incluso en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

"Tienes que tener un objetivo claro para luego trabajar por él. Por ejemplo, el año pasado, con 49 años, me propuse ser DJ. Yo no necesito serlo, pero quería hacerlo. Entonces estudié una media de cinco horas al día y me empapé de todo lo necesario para alcanzarlo y lo hice", dijo en una entrevista con El País.

¿Cuántas parejas ha tenido Gianluca Vacchi?

Una de las parejas más conocidas de Gianluca fue la presentadora romana Giorgia Gabriele, con la cual comenzó a mostrarse en redes sociales.

También se le conocen relaciones con la estrella de la televisión italiana Belén Rodríguez, la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez y con la empresaria Mara Poletti, con quien tuvo una larga relación e incluso crió a la hija de Poletti, Ginevra Mavilla como si fuera suya. Ginevra tenía cinco años cuando Vacchi comenzó a salir con su madre y hoy, que tiene 15, sigue siendo como su hija y mantiene un vínculo muy estrecho con él.

Actualmente, mantiene una relación con la modelo venezolana de 25 años, Sharon Fonseca, con quien está esperando su primer hijo.

¿Cómo se conocieron Gianluca y Sharon?

Se conocieron a principios de 2018 en Miami, donde Gianluca reside habitualmente y donde la venezolana tiene un pequeño negocio de joyas. Ella participó de modelo en un videoclip que se filmó en el lujoso apartamento que el millonario puso en venta recientemente.

¿Por qué ha sido tildado de machista?

El italiano ha recibido muchas críticas y ha sido el centro de varias polémicas en las redes por mostrarse en varias ocasiones rodeado de muchas mujeres en yates o extravagantes fiestas. La más reciente polémica fue cuando subió un video a su cuenta de Instagram en el que aparecía tocando nalgas de mujeres como si fueran tambores, lo que lo puso en el blanco de feroces críticas.