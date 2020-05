Multitudinaria cola en La habana para comprar hígado y pollo

Una multitudinaria cola en Santa Fe, La Habana, para comprar pollo e hígado racionado en una tienda en CUC evidencia que la crisis alimentaria continúa en Cuba y que la población ignora el confinamiento indicado por el Ministerio de Salud Pública para controlar el coronavirus.

Un video del periodista Yusnaby Pérez en Facebook muestra a cientos de ciudadanos aglomerados frente a una tienda en divisa para comprar alimentos, y aunque usan los nasobucos como medio de protección, les resulta imposible mantener la distancia individual que recomiendan los organismos de salud.

En el material se puede escuchar que un hombre explica que harán un "primer corte" de 200 personas para comprar, mientras el resto esperará a que avance la cola.

Cada persona podrá comprar dos raciones de pollo y una de hígado, solo podrá pagarse en efectivo y la compra será anotada en la libreta de abastecimiento, agregó.

La calidad del material no permite escuchar todas las indicaciones que se dan, pero se entiende perfectamente cuando le pide a las personas que no le cuenten sus situaciones individuales. "El problema es de ustedes, no me pongan en ese compromiso", dijo.

El tema de las colas para comprar alimentos y otros productos de primera necesidad es recurrente en la población. Aunque el gobierno decidió racionar la venta para evitar acaparamiento y aglomeraciones, la realidad es otra. Los cubanos pueden pasar horas a la intemperie con el fin de realizar sus compras.

Las aglomeraciones cubana en tiempos de coronavirus llaman la atención de algunos expertos quienes consideran que es un factor de riesgo que atenta contra la salud de los cubanos, que se exponen a la enfermedad respiratoria, aún cuando las estadísticas oficiales muestras una clara tendencia a la disminución de los casos por días.

Las colas han trascendido al plano del humor y varios son los cubanos que utilizan el tema para parodiar el asunto. Una de las más populares mostraba a Elpidio Valdés marchando a una cola para comprar pollo.