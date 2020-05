Periodista oficialista Cristina Escobar denuncia maltrato de la policía cubana: Tu único derecho es quedarte en casa

La periodista cubana Cristina Escobar, conocida por sus críticas al sistema capitalista en sus apariciones en el Noticiero de la Televisión, ha denunciado por segunda vez ser víctima de la policía del régimen.

La joven reportera, quien se encuentra en estado de gestación, describió en sus redes sociales el maltrato que sufrió por parte de una oficial de la PNR, a la que identificó con su número de placa, el 06059.

Según el texto publicado en su muro de Facebook, Escobar se encontraba caminando por el Centro de Negocios Miramar Trade Center de La Habana cuando la agente, “con la peor forma” y “absolutamente insensible del vulnerable”, le espetó que las embarazadas no podían estar en ese lugar.

“Dice la oficial de la PNR que mi único derecho es quedarme en mi casa”, relató la periodista con indignación.

Post tomado del muro de Facebook de Cristina Escobar

La funcionaria llegó incluso a sugerirle que debía ver más el Noticiero de la Televisión, medio donde precisamente trabaja Escobar.

“Le dije: 'probablemente lo vea mucho más que tú'. Pero en ningún noticiero, ni en tweets de decisores políticos se ha informado sobre esa nueva ley o decreto ley, en el que ella se ampara para violentar mi derecho de caminar por el Miramar Trade Center, de hacer una cola, de entrar a una tienda”, precisó.

“Dice que lo que tenga que hacer lo hace el trabajador social: ciencia ficción en todos los barrios que he vivido, parece que los que orientan esas descabelladas orientaciones viven en un país que no es el mío. Una vez más mis derechos no importan. Yo, a la que supuestamente hay que apoyar”, añadió.

Y recordando la frase de la agente del orden, de que su único derecho es quedarse en su casa, la comentarista concluyó: “Así ella y los que la orientan echan por tierra la Constitución recién aprobada y los muchos derechos ganados y regulados”.

Varias figuras de la televisión cubana se solidarizaron con Escobar en su publicación.

“Cristina, que pena pasen estas cosas en nuestro país y en momentos como éstos. (… ) Pobre oficial 06059, debería estar en el surco, a pie de siembra…”, le dijo el locutor Guillermo Rivero de la Rosa.

“¡Un desastre, querida! ¡Vengo de ver muchas, muchas colas! ¡Pero no pasa nada!”, cuestionó el presentador Marino Luzardo.

Algunas colegas también le mostraron su apoyo.

“Qué decirte que no sepas... Suena cómica la sugerencia de que tenías que ver más el Noticiero”, señaló Annia Ortega.

Lo mismo recalcó Rosana Thompson Casamayor, quien escribió: “Niña, ¿tú no ves el noticiero?... Morí con eso... muuuyyy fuerte”.

También el humorista Ulises Toirac le dio la razón: “Es hora ya de que la PNR brinde un servicio de protección del ciudadano. Un mecanismo con una tercera parte independiente y transparente. Basta de atropellos”.