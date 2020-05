Policía de Florida fue apuñalado en el cuello en las protestas por la muerte de George Floyd

Un policía de Florida fue apuñalado en el cuello durante los disturbios ocurridos el sábado por la noche en protesta por la muerte de George Floyd, un afronorteamericano que falleció esta semana durante un violento arresto en Minnesota.

El hecho ocurrió en Jacksonville, ciudad del condado de Duval, donde alrededor de las 6:30 de la tarde, después de que la mayoría de los manifestantes se habían marchado a sus casas, unas 200 personas “se quedaron” y comenzaron a confrontar a la policía, según explicó el sheriff Mike Williams.

“Atacaron a varios policías. Vandalizaron varios autos de la policía, intentando encenderlos, rompiendo ventanas. Tenemos un oficial que fue apuñalado, fue cortado en el cuello y actualmente está en el hospital”, detalló en conferencia de prensa.

El alguacil no pudo proporcionar más datos acerca del estado de salud del oficial, pero una fuente de News4Jax reveló que se está recuperando.

De acuerdo al relato de Williams, alrededor de las 8:45 de la noche aún había unos 100 manifestantes en el centro de la localidad.

“Todo esto termina cuando estos alborotadores se van a casa. Este es un pequeño grupo que se quedó para crear el caos”, añadió.

Las protestas en solidaridad con George Floyd comenzaron alrededor de las 3:00 de la tarde y durante las primeras horas se desarrollaron de forma pacífica.

En opinión del alcalde Lenny Curry, al principio hubo “muy buena cooperación” por parte de los organizadores.

“Yo lo vi. Hubo algunos niños por ahí haciendo oír sus voces, respetuosamente, y luego se fueron y la gente que queda no se trata de protestas pacíficas. No se trata de reforma. No se trata de cambio. Se trata de violencia. Los agentes de policía han sido atacados y no los vamos a tolerar en nuestra ciudad. No vamos a dejar que quemen nuestra ciudad hasta los cimientos”, expresó.

Otras ciudades de Florida también sufrieron actos vandálicos y saqueos en varios centros comerciales durante la madrugada del pasado sábado.

En Miami, el área del Bayside y otras zonas aledañas al Bayfront Park fueron escenario de disturbios causados por personas que tras finalizar las manifestaciones en solidaridad por Floyd, se dedicaron a destruir y robar tiendas, tirando piedras y botellas y rompiendo máquinas dispensadoras de bebidas y alimentos.

Varios ciudadanos saquearon dos tiendas de las firmas Louis Vuitton y Lacoste en el Bayside Marketplace, un centro comercial ubicado en el centro de la ciudad.

Al igual que sucedió en Jacksonville, las manifestaciones por la muerte de Floyd empezaron de manera pacífica, pero transcurridas unas horas se desencadenaron actos tan violentos que las autoridades del condado de Miami-Dade se vieron obligadas a decretar el toque de queda en todo el territorio.

En muchas ciudades de Estados Unidos la población ha exigido justicia para George Floyd y que cesen los abusos contra los negros.

Floyd, un hombre de 46 años de Minneapolis, en Minnesota, murió el pasado lunes luego de que un agente lo mantuviera acostado boca abajo en la calle, con la rodilla sobre su cuello.

En ese estado las protestas llevaron al presidente Donald Trump a amenazar con enviar la Guardia Nacional.