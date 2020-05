"Quiéreme", la nueva canción de Ricky Martin escrita por Beatriz Luengo y Yotuel Romero

La estrella boricua de pop, Ricky Martin, acaba de estrenar Pausa, un EP con seis canciones entre las que se encuentra Quiéreme, que interpreta a dúo con el reconocido cantaor español Diego "El Cigala".

Además de contar con un invitado magistral, la canción está compuesta por Beatriz Luengo y Yotuel Romero, que ya han trabajado en ocasiones anteriores con Ricky Martin.

La cantante española fue quien compartió la noticia y aseguró que Quiéreme tiene "una de las letras más bonitas que he escrito".

"Feliz de volver a ser parte de tu carrera @ricky_martin. Escuchen el tema nuevo Quiéreme que compusimos @yotuelorishas y yo con la producción de @raulrefree y featuring @elcigalaoficial", escribió la autora del bestseller El despertar de las musas.

"Siempre me preguntan cómo es el proceso de crear para otros, así que os voy a contar esta historia. Habíamos estado compartiendo una hermosa conversación con Ricky sobre las obras de Jwan Yosef y su manera de crear sus cuadros. Ricky me dijo: su colección se basa en construir algo y después destruirlo, el resultado es la obra en sí. ¡Esto es una canción Ricky!, le dije mientras cenábamos", contó Beatriz.

El intercambio propició el nacimiento de Quiéreme: "Así que a las 5 de la mañana me despiertan las musas en plena noche de LA con unos versos acompañados de la idea de que las relaciones se construyen a partir de la energía de entender que el amor es crear y destruir, en todo ese proceso de destruir y dejar atrás lo que no suma y amarlo como parte del proceso se basa (para mí) la salud del amor, porque nada es perfecto hasta que lo imperfecto se vuelve perfecto también".

En una reciente entrevista con Los 40, Beatriz Luengo reveló que también se había inspirado para escribir esta canción en el poema Quiéreme entera, de la escritora cubana Dulce María Loynaz.

"No escribo nada de los textos de Dulce María, pero sí la inspiración de lo que ella me hizo sentir con una poesía en la que habla del todo o el nada. O me quieres con todo o no me quieras", dijo la española.

Beatriz Luengo ha compuesto varios éxitos de Ricky Martin como Fiebre, Cuando me acuerdo de ti y La mordidita, que el boricua interpreta a dúo con Yotuel.

El EP Pausa de Ricky Martin, estrenado el 28 de mayo, es la primera parte de su próximo álbum PAUSAPLAY.