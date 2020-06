Consulado de España en Cuba dará más citas diarias cuando puedan reabrir en La Habana

El consulado de España en Cuba informó este lunes que cuando se permita la atención al público en el país darán más citas diarias para resolver los trámites en su sede en La Habana. El cuerpo diplomático cerró desde mediados de abril por la pandemia del coronavirus.

"Cuando orientaciones del gobierno cubano permitan reanudar la atención al público está previsto implementar "plan de choque" para poder dar un mayor número de citas diarias en aquellos servicios que, como visados y pasaportes, han experimentado alta cancelación de citas", señaló la cuenta oficial del consulado español en la capital.

De momento el Gobierno de Cuba no da una fecha exacta para la reapertura de las fronteras, aunque las compañías aéreas comienzan a vender pasajes para julio.

En el caso de la recogida de certificados de matrimonios y otros documentos apuntaron que "una vez se haya restablecido la atención al público, podrán recogerse en la ventanilla de calle Zulueta en horario laboral sin necesidad de cita previa".

El incremento de las citas diarias para trámites en ese cuerpo diplomático fue bien recibido por muchos cubanos que se vieron afectados por las medidas tomadas para evitar mayor brote del COVID-19.

Varios preguntaron en qué situación quedaron los trámites de aquellos visados que no pudieron ser recogidos en su momento. "¿Saben qué sucederá con las personas visadas que no pudieron viajar por la pandemia?", es uno de los comentarios que de momento no tiene respuesta oficial.

El consulado sí dijo en abril que las citas previstas en estos días de COVID-19 en Cuba "quedan anuladas y deberán solicitarse de nuevo cuando se restablezca servicio, se intentará priorizarlas".

Ante esa decisión, los cubanos afectados recogen firmas en Change.org para que el consulado priorice las citas canceladas por la pandemia. "Me parece muy injusto después de todo el trabajo que se pasa para adquirir primero la documentación y luego dicha cita que tomen la medida de cancelarlas sin pensar en el daño que esto causa a cientos de personas", escribió José Adrián Rodríguez quien inicio la petición.

"Todas las familias deben estar reunidas", "deben de buscar una solución. Me costó más de seis meses que me dieran una cita" y "lo más justo es que se tomen en cuenta en orden prioritario las citas perdidas durante el confinamiento, ya que hemos esperado mucho para obtenerlas, es un proceso duro para el que tiene un familiar lejos, lo que pasó no es culpa de nadie, hay que tomar decisiones humanas que nos beneficien a todos" son algunos de los comentarios al respecto.

Hasta el cierre de esta noticia el consulado español en La Habana no da más detalles sobre la cantidad de citas diarias y cuánto tiene durará. Un cubano pidió que se pusieran en el lugar de las personas afectadas y no demoren cuatro o seis meses más la espera para una nueva cita.