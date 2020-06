La madre de la hija de George Floyd pide justicia: “Era un buen padre y un buen hombre”

La exesposa y madre de la hija de George Floyd, el afronorteamericano que murió el pasado 25 de mayo durante un violento arresto policial, habló en público por primera vez desde el incidente.

Roxie Washington, de 46 años, compareció ante los medios el pasado martes junto a su hija Gianna, de seis años.

En una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Mineápolis, Roxie pidió justicia para su expareja, a quien describió como “un buen hombre”.

“Estoy aquí por mi bebé y estoy aquí por George, porque quiero justicia para él”, dijo entre lágrimas.

Acompañada por el exjugador de baloncesto de la NBA Stephen Jackson, quien era amigo intimo de Floyd, y por dos abogados de la familia, la mujer reclamó que los policías involucrados en la detención de la víctima “paguen por el asesinato”.

“Al final del día, ellos pueden irse a casa y estar con sus familias. Gianna no tiene padre. Nunca la verá crecer, graduarse... Nunca la acompañará por el pasillo. Si tiene un problema y necesita a su padre, ya no lo tiene”, dijo, señalando a la pequeña, que miraba con ojos asombrados.

La mujer explicó que Floyd se mudó a Minnesota para cuidar de su hija y tener un mejor trabajo que le diera la oportunidad de estar con ella.

“Él la amaba, la amaba mucho. No importa lo que piensen, fue bueno", añadió ante los medios”, recalcó.

“Quería que todos supieran que esto es lo que tomaron esos oficiales. Era un buen padre y un buen hombre” y “no merecía morir boca abajo en el suelo”, añadió.

Esta semana se dio a conocer en las redes sociales un conmovedor video en el que se ve a Gianna Floyd, sentada sobre los hombros de Jackson y diciendo que su padre “cambió el mundo”.

Otros familiares del occiso también se han pronunciado. Su hermano Terrence en particular, criticó los disturbios ocurridos en los últimos días en varias ciudades norteamericanas, los cuales comenzaron como protestas pacíficas por la muerte de George Floyd pero después desembocaron en actos vandálicos que incluyeron saqueos de comercios, quemas de autos y agresiones a policías.

“Eso no va a traer a mi hermano de vuelta”, dijo Terrence al acudir al lugar de la ciudad de Minneapolis en el que falleció su hermano, donde lloró y se arrodilló para rezar.

“En primer lugar..., si no estoy por aquí, si no estoy por aquí volando cosas, si no estoy por aquí ensuciando mi comunidad, ¿entonces qué están haciendo? Nada, porque eso no va a traer a mi hermano de vuelta en absoluto. Así que hagamos esto de otra manera”, cuestionó.

La primera familiar de George Floyd que pidió justicia para él fue su hermana Bridgett.

“Asesinaron a mi hermano. Lo mataron. Tienen que aplicar más presión sobre estos tipos. Expulsarles no es suficiente”, dijo al programa Good Morning America, de ABC, dos días después del violento suceso, tras conocerse que las autoridades echarían de la Policía a los oficiales implicados en el incidente.