Hermano de George Floyd pide fin de la violencia: "Eso no va a traer a mi hermano de vuelta"

El hermano menor de George Floyd pidió este lunes el fin de la violencia desatada en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano hace una semana, después de que un oficial de policía lo inmovilizara presionando una rodilla contra su cuello durante varios minutos.

Terrence Floyd llegó alrededor de la 1 p.m. al sitio de la ciudad de Minneapolis donde ocurrió el violento suceso, y allí lloró y se arrodilló en oración, de acuerdo con un reporte de NBC News.

"Eso no va a traer a mi hermano de vuelta", dijo Terrence a una multitud que se reunió a su alrededor, en alusión a la oleada de violentas protestas desencadenada desde el martes último, y que en algunas ciudades del país han llegado incluso a acciones de vandalismo, saqueos y fuertes enfrentamientos con la policía.

"En primer lugar..., si no estoy por aquí, si no estoy por aquí volando cosas, si no estoy por aquí ensuciando mi comunidad, ¿entonces qué están haciendo? Nada, porque eso no va a traer a mi hermano de vuelta en absoluto", subrayó.

"Así que hagamos esto de otra manera", expresó. "Dejemos de pensar que nuestra voz no importa y votemos... porque somos muchos y vamos a hacer esto pacíficamente", sentenció al pie del monumento improvisado a la memoria de George Floyd con carteles, flores, velas, globos y otros recuerdos depositados en el lugar donde murió.

Terrence Floyd es el primer miembro de su familia que visita el sitio donde perdió la vida su hermano. Al arribar allí, estaba tan emocionado que dos hombres de la multitud se pararon a cada lado de él, y en algunos momentos evitaron que se cayera, como se observa en las imágenes difundidas por el portal noticioso.

Recordó que George Floyd era miembro de una familia religiosa de Texas y guió a la multitud en una serie de cánticos, en uno de los cuales reclamó: "Paz a la izquierda, justicia a la derecha", frase que todos corearon varias veces.

Transmitió a los presentes las esperanzas de la familia de protestar pacíficamente y el reclamo de que se produzcan más arrestos en relación con la muerte de su hermano.

Floyd les agradeció por su apoyo e imploró que siguieran presionando para que se hiciera justicia, refiriéndose al hecho de que solo uno de los cuatro agentes implicados en la brutal acción ha sido detenido y acusado de un crimen. "Uno menos, faltan tres", repitió y fue secundado por la multitud.

La mayoría de las personas reunidas allí usaban máscaras de protección contra el coronavirus, incluyendo a Terrence Floyd, quien llevaba una máscara con la imagen de su hermano y las palabras: "NO PODEMOS RESPIRAR".

La muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, después de que el policía Derek Chauvin le presionara el cuello con la rodilla durante más de 8 minutos, el lunes 25 de mayo, en Minneapolis, Minnesota, ha indignado por su brutalidad a ciudadanos en Estados Unidos y del mundo.

"¡Por favor, por favor, no puedo respirar!", clamaba Floyd, en el video de poco más de un minuto grabado por un transeúnte y divulgado en las redes sociales. El agente lo mantiene inmovilizado con la rodilla en el cuello, mientras él yace bocabajo al lado de la patrulla, y le advierte: "Te dije que no podías ganar". Momentos después, Floyd pierde la conciencia.

La primera autopsia, realizada por el forense del condado de Hennepin, en el estado de Minnesota, establece que la causa del deceso de Floyd no fue la asfixia ni el ahorcamiento, sino una combinación de factores entre los que se encuentran sus antecedentes médicos.

Otra autopsia, encargada por los abogados de la víctima a un equipo independiente, determinó que la muerte del afroamericano fue por asfixia debido a una presión sostenida y pérdida del flujo sanguíneo.

En esta investigación se indica que Derek Chauvin no es el único causante de la muerte de Floyd, sino también los dos policías que lo sujetaron por la espalda mientras estaba en el suelo esposado. La presión en su espalda provocó un corte del flujo sanguíneo, lo que aceleró la asfixia. El nuevo informe forense asegura que la muerte de George Floyd fue un asesinato.

Chauvin enfrenta cargos por asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, mientras que los otros tres oficiales involucrados también se encuentran bajo custodia policial.

La muerte de Floyd desató manifestaciones de protesta por la brutalidad policial contra los afroamericanos. Estas empezaron en Minneapolis y, a lo largo de la semana, se han extendido por unas 75 ciudades de todo el país, derivando en violentos enfrentamientos con la policía, quema de autos, destrozo de inmuebles, saqueos de negocios privados y otros actos de vandalismo.

Las protestas llegaron el viernes a las puertas de la Casa Blanca, donde los manifestantes vandalizaron autos del Servicio Secreto y lanzaron piedras a la mansión presidencial. El mandatario Donald Trump fue llevado al búnker subterráneo como medida de protección.

Para frenar los disturbios, las autoridades han decretado toques de queda en más de 40 ciudades y en 15 estados desplegaron la Guardia Nacional, la fuerza militar de reserva que EE.UU. usa para situaciones de emergencia.

Este lunes, en un discurso en la Casa Blanca, Trump amenazó con desplegar tropas militares "fuertemente armadas" por todo el país si continúan las protestas violentas.

"Varios gobiernos estatales y locales no han tomado las medidas necesarias para proteger a sus residentes. Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para detener los disturbios y los saqueos, poner fin a la destrucción y los incendios provocados, y proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley", advirtió el mandatario durante su alocución al país, transmitida en vivo por las cadenas de televisión de Estados Unidos.