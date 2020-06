Baby Lores y su esposa Lola dan la bienvenida a su tercer hijo

El cantante cubano Baby Lores y su esposa Lola acaban de convertirse en padres por tercera vez. La pareja ha dado la bienvenida a un varón, nacido en el hospital Kendall Regional Medical Center de Florida, al que han decidido llamarle Chris.

Yoandys Lores González, nombre real del artista, compartió la enhorabuena con todos sus seguidores a través de varias publicaciones que hizo en su perfil de Instagram.

Según comentó en el post que anunció el nacimiento del bebé, la madre se encuentra muy bien de salud y "se portó como toda una guerrera" durante el parto. Asimismo, dijo que Chris había nacido muy rápido y que era "sano y hermoso".

"Amado padre Jehová Dios de los ejércitos, infinitas gracias por este regalo tan hermoso que nos has dado. A todos mis seguidores les anunció que mi bebé acaba de nacer sano y hermoso. Gracias por sus oraciones y por su apoyo. Su mamá está muy bien, nació rápido y ella se portó como toda una guerrera. Atentos, muy pronto les publico fotos y vídeos para que lo conozcan", escribió.

Baby Lores también subió a la sección de historias de su cuenta de la mencionada red social varios vídeos que recogen algunos momentos previos al nacimiento de Chris, como fue la salida del matrimonio de su apartamento en Miami con la maleta hasta la llegada al centro sanitario.

En un perfil de Instagram hecho expresamente para el pequeño, también se pueden apreciar otras imágenes en las que se puede ver a Lola en la cama del hospital antes de dar a luz y luego con el bebé en brazos.

Como comentó el cantante esta será una cuenta dedicada especialmente a Chris, en la que tanto él como su esposa compartirán fotos del niño. De momento, solamente se puede leer un mensaje en el que "el bebé anuncia" que ya conoció a sus padres y donde agradece todas las muestras de cariño y oraciones recibidas.

"Ya conocí a mi papá y a mi mamá y estoy muy feliz de estar fuera de la barriga de mi mamá. Mi papá me canta para dormir y mi mamá me tiene en sus brazos. Mi papá le contó que muchas personas han orado por mi y que me mandan bendiciones, gracias".

A mediados del pasado mes de abril, Baby Lores dio a conocer la noticia de que estaba esperando su tercer hijo junto a su esposa Lola con la publicación de fotografías familiares hechas en un estudio, en las que también participaron sus otros dos retoños, Sofía y el primogénito.