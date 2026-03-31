Fundación de Baby Lores recibe reconocimiento en el Capitolio de EE.UU. por su labor comunitaria

El cantante cubano Baby Lores anunció este martes que su fundación Somos Esperanza fue reconocida en el Capitolio de Washington D.C. como uno de los proyectos latinos que están impactando la comunidad en Estados Unidos, en el marco de un evento internacional de Hermanamiento Cultural Perú - EE.UU.
El artista compartió la noticia en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que describió el momento como "tan especial" y agradeció a todas las personas que han formado parte del proyecto desde sus inicios.
"Recibir este reconocimiento, esta medalla y este diploma no es solo mío, es de cada padre que confió, de cada niño que dio lo mejor de sí, de cada familia que ha sido parte de este sueño", escribió el cantante.
La fundación Somos Esperanza nació de una historia profundamente personal: Baby Lores y su esposa Lola la crearon tras la pérdida de un bebé, convirtiendo ese dolor en un motor de ayuda para otros.
A lo largo de los años, el artista ha llevado la misión de la fundación más allá de las fronteras de Estados Unidos. En una de sus iniciativas más emotivas, viajó a Santa Marta, Colombia, donde ayudó a niños en situación de calle, dejando una huella imborrable en quienes participaron de la experiencia.
En el ámbito local, el cantante también impulsó la BL Music Academy en Miami, una academia de música para niños con necesidades especiales, reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo infantil como pilares fundamentales de su labor humanitaria.
Preguntas frecuentes sobre la Fundación Somos Esperanza y su impacto
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la Fundación Somos Esperanza?
La Fundación Somos Esperanza es una iniciativa creada por el cantante cubano Baby Lores y su esposa Lola tras la pérdida de un bebé, con el objetivo de convertir ese dolor en un motor de ayuda para otros. La fundación se dedica a impactar positivamente en la comunidad, tanto en Estados Unidos como en otros países, a través de diversas actividades humanitarias y educativas.
¿Por qué fue reconocida la Fundación Somos Esperanza en el Capitolio de Washington D.C.?
La Fundación Somos Esperanza fue reconocida en el Capitolio de Washington D.C. por su impacto positivo en la comunidad latina en Estados Unidos. Este reconocimiento se dio en el marco de un evento internacional de Hermanamiento Cultural Perú - EE.UU., destacando el esfuerzo de la fundación en mejorar la vida de muchas personas a través de sus proyectos.
¿Cuáles son algunas de las iniciativas llevadas a cabo por la Fundación Somos Esperanza?
La fundación ha realizado varias iniciativas destacadas, entre ellas, un viaje a Santa Marta, Colombia, para ayudar a niños en situación de calle, y la creación de la BL Music Academy en Miami, una academia de música para niños con necesidades especiales. Estas acciones reflejan el compromiso de Baby Lores con la educación y el desarrollo infantil.
¿Cómo ha influido el contexto personal de Baby Lores en la creación de la Fundación Somos Esperanza?
La Fundación Somos Esperanza nació de una historia profundamente personal para Baby Lores y su esposa Lola, quienes decidieron crear la fundación tras la pérdida de un bebé. Este dolor personal se transformó en un impulso para ayudar a otros y ha sido un pilar fundamental en la misión de la fundación.
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