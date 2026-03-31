Fundación de Baby Lores recibe reconocimiento en el Capitolio de EE.UU. por su labor comunitaria

El cantante cubano Baby Lores anunció este martes que su fundación Somos Esperanza fue reconocida en el Capitolio de Washington D.C. como uno de los proyectos latinos que están impactando la comunidad en Estados Unidos, en el marco de un evento internacional de Hermanamiento Cultural Perú - EE.UU.

El artista compartió la noticia en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que describió el momento como "tan especial" y agradeció a todas las personas que han formado parte del proyecto desde sus inicios.

"Recibir este reconocimiento, esta medalla y este diploma no es solo mío, es de cada padre que confió, de cada niño que dio lo mejor de sí, de cada familia que ha sido parte de este sueño", escribió el cantante.

La fundación Somos Esperanza nació de una historia profundamente personal: Baby Lores y su esposa Lola la crearon tras la pérdida de un bebé, convirtiendo ese dolor en un motor de ayuda para otros.

A lo largo de los años, el artista ha llevado la misión de la fundación más allá de las fronteras de Estados Unidos. En una de sus iniciativas más emotivas, viajó a Santa Marta, Colombia, donde ayudó a niños en situación de calle, dejando una huella imborrable en quienes participaron de la experiencia.

En el ámbito local, el cantante también impulsó la BL Music Academy en Miami, una academia de música para niños con necesidades especiales, reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo infantil como pilares fundamentales de su labor humanitaria.