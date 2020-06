Miguel Bosé dice que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos"

Miguel Bosé ha desatado una ola de críticas en Twitter al compartir un polémico tweet en el que cuestiona la gravedad del coronavirus y lo califica como "la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido".

El cantante español afincado en México acompañó este mensaje de un vídeo que habría sido grabado el pasado 1 de junio en Ginebra (Suiza). En él se puede ver a los ciudadanos disfrutando del aire libre sin respetar las medidas de seguridad mientras que el narrador del audiovisual ironiza con la situación.

"Acá está la sede de la OMS, esa misma que les manda en todos los lugares del mundo a usar el tapabocas o barbijo, como le quieran llamar, que los obliga a tener la distancia de un metro entre todos. Como ven acá todo el mundo está manteniendo las distancias", dice el narrador de este vídeo titulado como "Viven felices y el resto del mundo con miedo".

"Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido", escribió el intérprete de Amante bandido en letras mayúsculas junto al audiovisual.

Este mensaje ha desatado una ola de críticas y reproches hacia Bosé por su actitud con respecto a este tema y estos son algunos de las respuestas que le han dado a su afirmación: "Qué falta de respeto a todas las familias que hoy lloran la muerte de uno de sus integrantes. Es una burla cruel y despiadada al dolor de miles de familias", "Bosé no sólo perdió la voz... también el juicio", "Me decepciona mucho Sr. Bosé, decir que todo esto es una mentira orquestada por los gobiernos. Y me aterran está clase de imágenes, por eso el mundo no sale de la pandemia, por tanto inconsciente e irresponsable", "Me parece irresponsable decir que la pandemia es una mentira. Dile eso a las 386.000 familias en el mundo que han perdido un ser querido a acusa de la pandemia".

Cabe destacar que el cantante perdió a su madre Lucía Bosé a finales de marzo a causa del coronavirus.

A pesar de su escepticismo, el cantante ha participado en diferentes iniciativas y conciertos benéficos para recaudar fondos contra la enfermedad y aliviar las consecuencias económicas que está desencadenando la crisis sanitaria.