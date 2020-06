Continúa la recogida y sacrificio de perros callejeros en Mayarí, denuncian activistas

La recogida y sacrificio de perros callejeros en Mayarí, Holguín, continúa pese al compromiso de las autoridades locales de parar esas acciones, denunció el grupo animalista Bienestar Animal Cuba (BAC).

"Luego de muchas conversaciones con los directivos de Higiene y Epidemiología de Mayarí se creía haber llegado a un acuerdo, que fue quebrado y continúan con las recogidas de animales callejeros aún después de ya haber sido controlado el brote de rabia en dicho municipio", escribió BAC en Facebook.

Desde finales de mayo recogen y sacrifican perros en ese municipio holguinero por el brote de rabia que luego fue informado por la Dirección Provincial de Salud.

Según BAC el maltrato animal llega a que los trabajadores de Zoonosis alimente a los cocodrilos de un parque infantil con perros vivos. "Es un acto de crueldad gigantesco. Este evento fue reportado directamente a la directora de Higiene y no ha hecho nada", señala.

Los animales rescatados de Zoonosis tienen heridas y lesiones de maltrato, además de no ser adecuadamente alimentados las 72 horas que están en esas instalaciones, apuntó la animalista Daina Peña Vázquez a ese grupo.

"De 5 jaulas que había originalmente en el local de observación de Zoonosis ahora hay 10. Por lo que es claro que no piensan detener estas recogidas. Pedimos cumplan con el acuerdo, detengan las recogidas de zoonosis, respeten nuestros perros comunitarios que ya han sido debidamente atendidos. Por favor su vida también es importante", solicitó BAC.

La animalista holguinera calificó a las autoridades locales de mentirosos. "No se les puede creer nada a nadie. Ya no hay epidemia y siguen en el abuso animal", apuntó.

Ante estas denuncias, los cubanos por la protección animal en el país solicitaron al gobierno dejar de incumplir las promesas y comprometerse con los perros y gatos en las calles.

"No soporto ver cómo el gobierno cubano juega con nuestros sentimientos. Sí porque se están burlando de todos los animalistas. Dicen una cosa y hacen otra, ¿es que no se dan cuenta? ¿Qué más hay que hacer para que tengan un poquito de sentimientos y ayuden a los animalitos cubanos? Esto ya llueve sobre lo mojado", reseñó una cubana en Facebook.

"Qué no se hagan los sordos... ¡ya basta de tanta maldad!", "¿será que no tienen sentimientos?, qué crueldad animal tan grande y lo peor es que no hay donde denunciar" y "qué horror, no puedo creer que esto esté sucediendo, por favor hay que parar ya... Hay que denunciar, basta ya de abusos", comentaron otros.