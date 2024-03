Mujer sufre graves lesiones tras defender a su perrita del ataque de un pitbull en West Palm Beach

Una mujer fue mordida varias veces por un pitbull que atacó a su perrito yorkie y necesitó asistencia médica para las lesiones sufridas.

El hecho ocurrió el lunes en el estacionamiento de un 7-Eleven ubicado en 2100 45th Street, en West Palm Beach.

La víctima estaba caminando con su perrita Pochita cuando vio a un pitbull blanco y marrón que estaba suelto abalanzarse ferozmente sobre su mascota.

La dueña reaccionó inmediatamente para proteger al yorkie, lo agarró y lo sostuvo en sus brazos, pero no pudo evitar que el pitbull la tirara a ella al suelo y la mordiera en sus piernas y brazos, donde sufrió graves lesiones.

La dueña de la perrita se llama Liliana Marbles, tiene 35 años y reside en Miami. Pudo salvar la vida gracias a dos transeúntes que lograron quitarle al perro de encima y llamaron al 911.

"Yo vi a la perra con un pedazo de mi brazo prácticamente", relató a Telemundo.

"La he agarrado con este brazo y la he levantado bien arriba. En lo que la he levantado bien arriba, la bestia de perro me ha mordido aquí, se ha parado encima mío, me ha hecho estos arañazos y yo me he caído", detalló.

Un video difundido por Local 10 permite ver a un oficial de policía aplicándole un torniquete en el brazo para detener la hemorragia.

La dueña del pitbull llegó al lugar en su bicicleta e intentó huir con el animal, pero tanto ella como su perro fueron detenidos.

Mike Jachels, portavoz de la Policía de West Palm Beach, confirmó que ella "tenía al perro en una correa, pero aparentemente de alguna manera logró soltarse mientras la víctima paseaba a su mini yorkie".

Según relató, el primer agente que llegó cogió a la perrita y la puso a resguardo en la patrulla. "Posteriormente, le aplicó los primeros auxilios a la víctima colocándole un torniquete al brazo que estaba severamente lesionado", precisó.

Minutos después, Liliana fue trasladada al hospital donde fue operada dos veces en un brazo. Hasta el jueves continuaba ingresada.

"Mi perrita nació un día antes de que mi mamá muriera. La nombré Pochita porque así se llamaba mi mamá. Imagínate si yo estuviera así y también mi perrita se muriera, ¿qué haría? Yo creo que no hubiera podido sobrevivir otra pérdida más", dijo entre lágrimas.

En Internet se creó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos.

El Departamento de Control y Cuidado Animal se llevó al pitbull mientras las autoridades investigan el ataque.