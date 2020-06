Amenazan con desalojar a madre cubana con 5 niños de un local de la policía abandonado en Villa Clara

La policía cubana amenazó con desalojar a una madre con 5 hijos pequeños después de que irrumpiera en un antiguo local usado por ellos en el municipio de Placetas, provincia de Villa Clara.

Una publicación en redes sociales expone que la mujer se llama Dailen Hernández Ortega y tiene 30 años. Sus hijos tienen 10 años, 7, 5, 3, y un bebé de apenas un mes de nacido.

El texto refiere que Hernández se vio obligada a irrumpir en el local al no tener vivienda donde habitar con sus hijos. El lugar se encuentra ubicado en 4 del sur entre 4 y 5 del oeste en el antiguo sector del policía conocido en el municipio como el "sector de Castillo".

De acuerdo con la publicación, la “joven madre se encuentra desesperada ante las peligrosas amenazas de oficiales de la mal llamada policía nacional en contra de sus hijos y de su integridad física, pero a la vez está decidida a no abandonar el lugar, pues no tiene una vivienda donde pueda estar”.

“Estos delincuentes uniformados se encuentran en el portal del lugar y sus amenazas son gritadas por la ventana, ya que la acción de esta desesperada madre los ha llenado de indignación al ser este lugar un antiguo local usado por la policía”, denuncia el texto en Facebook.

El caso de la joven madre ha recibido apoyo de algunos vecinos de la localidad, entre ellos, Arianna López Roque, directora de la Academia Julio Machado. Junto a algunos colegas, López se presentó en el lugar, a petición de la mujer, para brindarle su respaldo.

“Es un local ya vacío y ella no tiene donde vivir con sus hijos, así hay cientos de miles en Cuba y el régimen tiránico no se preocupa por facilitarles un techo a esos niños, sólo cuando ellos se meten en un local abandonado hace años o fabrican alguna casita de madera en un terrenito sucio y abandonado por años, es que corren a emplear la fuerza policial contra indefensas familias, ahí siempre está la mano de la Seguridad del estado y el partido Comunista único, un partido dirigente por la fuerza y es para mantener el poder perpetuo y reprimir a la oposición y al pueblo”, opina un usuario.

“Yo solo puedo decir que el limón es la base de todo. Que se defiendan como puedan, son muchos años de injusticia y represión. Ella será desalojada, mientras los burgueses de la dictadura viven en mansiones y viajan por el mundo”, sostiene otro.

Algunos criticaron a la mujer por no planificar su maternidad en las condiciones que presenta el país y tener ese número de hijos a pesar de ello. Otro grupo de internautas también señaló que no debió apropiarse de algo que no le pertenecía.

“Le deseo un desenlace feliz, pero con tanta necesidad qué hace pariendo tanto. Uno debe planificar sus hijos y más cuando no tiene las condiciones, que se ponga un anticonceptivo o no sé. La cosa es triste traer tantos hijos al mundo a que sufran y pasen trabajo”, opina un tercer internauta.

“Por favor, todos tenemos problemas. Ella tiene 4 hijos, no importa en qué condiciones los tuvo, el caso es que ya están y necesitan un techo. ayudémosla y no critiquemos”, dice un cuarto usuario. “Vamos apoyarla para que le den un lugar para vivir con sus hijos. Todos no tenemos la misma suerte. AYUDEMOS”, agrega.

En declaraciones a Cibercuba este lunes, el autor de la publicación expuso que la mujer finalmente había sido convencida de abandonar el inmueble, tras ser disuadida con la promesa de una nueva vivienda, que, como suele pasar, quizás tarde demasiado en cumplirse.

Hacia octubre de 2019, la prensa oficialista informó que en Villa Clara se estaban aprovechando un total de 64 espacios que eran propiedad del Estado para convertirlos en hogares. Por entonces se informaba que la provincia exhibía un déficit en su fondo habitacional de 46 051 casas, que debían ejecutarse en un plazo de diez años. Los impactos del huracán Irma, en 2017, destruyeron más de 50.000 hogares, de los cuales, hasta 2018, se habían restablecido menos de la mitad.

Las construcciones de estos nuevos inmuebles son utilizar se cumplen luego de la entrada en vigor del acuerdo 85/74 del Consejo de Ministros, el cual faculta a Planificación Física para aprobar el cambio de uso de locales, según el nivel de subordinación del organismo al que pertenecen.