Madre cubana vive junto a sus cuatro hijos en un local estatal sin electricidad en Villa Clara

Una madre cubana con cuatro hijos pequeños vive en un local estatal abandonado en Cifuentes, Villa Clara.

Marisdelvis Domínguez Sánchez no tiene vivienda propia y se ha visto obligada a vivir con sus hijos, uno de ellos de solo meses de nacido, en el comedor de la entidad Acopio de Cifuentes, denunció en las redes el perfil Generación del Espíritu Santo.

El director de Acopio, para evitar la ocupación del local, decidió cortar el fluido eléctrico por lo que los vecinos indignados le prestaron un fogón de luz brillante y les ayudan con alimentos, agrega el post compartido en el grupo de Facebook Revolico Cifuentes.

Facebook / Revolico Cifuentes

“La madre está siendo amenazada de que será sacada del lugar a la fuerza y le quitarán sus hijos por las autoridades del lugar. Hijos que ella no ha abandonado a pesar de no tener vivienda. La respuesta del gobierno de Cifuentes, Villa Clara, por meses es que no tienen lugar donde hospedarla, ni presupuesto para darle una casa”, explica la publicación.

La casa anterior de Domínguez Sánchez se derrumbó, asegura el post, que denuncia que, con este caso, las autoridades de Cifuentes violan la indicación del gobierno de Díaz-Canel de priorizar la asignación de vivienda para madres con más de dos hijos.

“A pesar de esto el Intendente Adrián, quien la atendió, así como el presidente del gobierno de Cifuentes, cuyo nombre es Castañeda y la secretaria del PCC de dicho lugar dicen que no pueden dar solución a su problema. Al contrario, cada autoridad del lugar que llega donde la madre va a amenazarla de que salga de Acopio porque ella va a ir presa y le quitarán sus hijos”, expone.

Denuncias como estas no son infrecuentes en Cuba donde decenas de mujeres con hijos viven en situación de vulnerabilidad por la falta de acceso a la vivienda. Muchas de ellas han debido ocupar locales estatales y de ahí han sido desalojadas por la fuerza.

En octubre trascendió el caso de una joven madre cubana y sus tres hijos fueron desalojados de la escalera donde dormían en un edificio en el municipio Playa de La Habana y trasladados contra su voluntad a Santiago de Cuba.

Por esa misma fecha, una madre de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, denunció que podría ser desalojada del local donde reside con sus dos hijos menores de edad, luego de la sentencia de un tribunal cubano que ordena el desahucio.

Maidelys Maide denunció en el grupo de Facebook “Consejo de Estado” que, de manera inminente, sería expulsada junto a sus dos niños pequeños de un local de SEPCAP (agencia de Seguridad y Protección) en el municipio pinareño, que ocupa desde el paso del huracán Ian en septiembre de 2022.

El pasado año otra madre cubana denunció el desalojo de ella y sus dos hijos pequeños de una vivienda que había ocupado en La Habana.