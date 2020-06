Shanon Fonseca, novia de Gianlucca Vacchi, orgullosa de sus estrías y los cambios de su cuerpo por su embarazo

Sharon Fonseca ha sido la última estrella en defender la belleza natural. Si de algo está orgullosa la pareja de Gianluca Vacchi es de 'imperfecciones' de su cuerpo y los cambios que está sufriendo el mismo a causa de su embarazo.

Según ha explicado la modelo venezolana, se siente muy tranquila con todos los cambios que está viendo en su silueta como las estrías que tiene en su piel. De hecho, se siente orgullosa y así lo ha querido contar a sus casi 2 millones de seguidores de Instagram.

A través de la red social, ha lanzado un alegato a favor del 'body positive' junto a una serie de fotos en bañador revelando su incipiente barriguita.

"La última vez que compartí una foto en bikini recibí tantos mensajes sobre mis estrías y honestamente me hizo feliz. Ahora más que nunca me siento orgullosa de lo que mi cuerpo puede hacer. Estoy creciendo un ser humano dentro de mí. ¡Qué milagro!", comenzó la futura mamá.

"Viniendo de un pasado en el modelaje, sé de primera mano cómo la gente 'espera' que luzcas. Y gracias a Dios nunca deje entrar en mi cabeza comentarios de mis agencias cuando me decían que no hiciera ejercicio, de no agarrar músculos, de contar calorías... ¡NO! Sé tu propia versión de belleza. Sin preocuparte de tu talla, tipo de cabello, color de piel o cualquier cosa que la 'sociedad' te hace pensar es lo correcto", concluyó.

Los seguidores aplaudieron este gesto con comentarios de agradecimiento y todo tipo de piropos por este mensaje positivo y a favor de la naturalidad.

A pesar de que la pareja confesó que el embarazo no fue algo planeado, están muy felices con la idea de convertirse en padres. De hecho, el italiano y la venezolana han decidido trasladarse a la lujosa mansión que tiene el empresario en Bolonia (Italia), donde están disfrutando de este maravilloso momento de su vida personal.

La exclusiva propiedad se llama L'Ermita y cuenta con unas inmensas zonas verdes como mostró el DJ recientemente en Instagram. ¡Miren!