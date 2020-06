Así luce ahora "La Flaca", la cubana que inspiró la famosa canción de Pau Donés de Jarabe de Palo

"En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan...", así describió en el año 1995 el fallecido cantante español Pau Donés a Alsoris Guzmán Morales, la cubana que inspiró el gran éxito que marcaría un antes y un después a la agrupación Jarabe de Palo.

Hoy, tras la muerte del artista, todas las miradas se han vuelto a volcar en quien fuese su musa, quien a pesar de haber pasado 25 años de haber captado su atención bailando en "La Tasca", aún conserva el mismo brillo en la mirada de sus "dos soles".

Alsoris, quien ahora tiene 45 años, dejó hace dos décadas la capital cubana para instalarse en la ciudad italiana de Milán, donde vive con su hijo de 10 años de edad.

Alsoris Guzmán Morales / Facebook

Tras su llegada al país europeo trabajó como cantante y creó su propio grupo Alsoris y los que Son de Cuba. Sin embrago, la crisis económica de los 2000 afectó su carrera. Según expresó en una entrevista ofrecida a El Mundo, ha tenido que bajar el ritmo de sus presentaciones artísticas para desempeñar otras profesiones, como cuidadora de niños y asistente de personas con alzheimer.

"Comenzaron a cerrar locales, decayó el negocio y ya no me basta. Figúrate que ahora trabajo de día como babysitter, nueve horas, y asisto a personas con alzheimer. Por las noches sigo actuando cuando nos llaman, seis o siete noches al mes como mucho", alegó.

Alsoris Guzmán Morales / Facebook

Sobre la canción que la convirtió en el foco de atención de medio mundo en los 90, Alsoris dijo que algunos versos de su estribillo se alejan un tanto de la realidad, en concreto, el que dice: "Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque sólo uno fuera..."

Según comentó la cubana a dicho medio, Pau y ella sí que se besaron, aunque no ocurrió nada más pues fue en el autobús durante el viaje que realizaron por la isla.

"Surgió un beso, pero ya; un beso en el autobús cuando íbamos en viaje por Cuba. Él era una persona tímida entonces, aparte de que éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa", expresó.

Alsoris Guzmán Morales / Facebook

Tal y como se puede leer en el libro autobiográfico de Pau Donés 50 Palos... y sigo soñando, él y los chicos de la banda Jarabe de Palo viajaron a Cuba para grabar el videoclip de su tema El lado oscuro. También contó cómo Alsoris llegó a su vida, quien por esos años desfilaba como modelo de pasarela.

"Corría el año 1995 y un grupo de amigos nos dispusimos a viajar a Cuba. El director de cine Fernando de France había comprado ocho billetes baratos y nos invitó a viajar a la isla con un objetivo: rodar el videoclip de El lado oscuro. Llegamos a La Habana, dejamos las cosas en el hotel y con el subidón nos fuimos de fiesta al 1830, una discoteca al aire libre en el Malecón que allí todos conocen como La Tasca", relata Donés en el escrito.

Alsoris Guzmán Morales / Facebook

"Tomamos unos mojitos y cuando nos marchábamos entró en el local una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa roja semitransparente, y en la cara dos soles que sin palabras hablaban. (...) Durante esa semana estuvimos buscando una modelo para el videoclip, vimos a muchas chicas estupendas, pero en la cabeza de todos había sólo una, la chica del vestido rojo que encontramos el primer día en La Tasca. Y allí que fuimos cada noche hasta que por fin la encontramos. Una diosa, eso es lo que era. Nos acercamos y le contamos nuestros planes: necesitábamos una modelo para un videoclip y pensábamos que ella era la ideal. Y sin más prolegómenos, Alsoris aceptó", añadió.

De esa noche en la que nació La Flaca todavía perduran en el tiempo dos escritos originales con la famosa letra escrita de puño y letra de Donés: una que llevó y aparece en 50 Palos... y sigo soñando, y otra que le regaló a su musa como recuerdo y que acabó en un cajón en casa de su madre.

"Una noche él se queda despierto escribiendo la canción. Nos despertamos por la mañana y él me entrega un peluche suyo -un dragón verde- y el sobre con la canción escrita a puño y letra de él. 'Te he escrito esto', me dijo. Ese poema, que no es un poema es una canción, lo tiene mi madre, no sé si lo conserva porque ¿quién iba a pensar que esa canción se hiciera famosa? Estaba entre fotos y cosas que yo tenía, y esas cajas se las dejé a mi mamá. Han pasado 20 años, mi madre no va a guardar eso 20 años, ¿y quién se iba a imaginar que iba a ser una canción famosa? Nadie. No lo encontrará...", dijo Alsoris.