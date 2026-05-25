Cubana cuenta su pesadilla tras someterse a cirugía estética en Florida: «Terminé en cuatro cirugías de emergencia»

Cynthia Broche, una cubana hospitalizada, publicó el pasado viernes un video en TikTok desde su cama de hospital en el que relata cómo una cirugía estética derivó en una cadena de complicaciones graves que la dejaron sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas de emergencia.

«Nunca pensé que por una cirugía estética terminaría así. Lo que ayer fue un sueño hoy se convirtió en una pesadilla», afirmó Broche en el video, grabado visiblemente desde un centro médico.

En su testimonio, la joven describe una secuencia de momentos críticos: fuertes dolores, llamadas sin respuesta, intervenciones de urgencia y hospitalización prolongada. «Esto ha sido horrible, señores, horrible. No se lo deseo a nadie», declaró.

La descripción del video resume el drama en pocas palabras: «Lo que comenzó como una cirugía estética terminó hospitalizada luchando contra una infección con múltiples cirugías».

Broche fue contundente al resumir lo ocurrido: «Por una cirugía terminé en cuatro cirugías de emergencia».

Aunque en este primer video no revela el nombre de la clínica ni del médico que la operó, anunció que lo hará en una próxima publicación. «En su momento les voy a hablar sobre la clínica, la persona que me operó. Todo se los voy a decir para que traten, el que decida hacerlo», advirtió, y añadió: «El que lo piense hacer, por lo menos sepa lo que me pasó, sepa en dónde me pasó y con quién me pasó».

La experiencia la llevó a una conclusión definitiva: «Yo por lo menos no me vuelvo en mi vida a someter a una cirugía. De esto aprendí mucho».

Las infecciones posoperatorias en cirugía estética figuran entre las complicaciones más frecuentes y peligrosas. Cuando no se detectan y tratan a tiempo, pueden escalar rápidamente a sepsis y requerir múltiples reintervenciones. En procedimientos como la liposucción, las señales de alarma incluyen enrojecimiento, hinchazón persistente, fiebre, escalofríos y pus.

El caso de Broche no es aislado. Una cubana estuvo más de dos meses en coma en 2019 tras una cirugía de aumento realizada de forma ilegal en su casa. Ese mismo año, la cubana Adianet Galbán González, de treinta años, murió en Miami tras someterse a una cirugía estética en el Hospital Kendall Regional.

Según datos de Univision, al menos 14 mujeres murieron en cinco años en Miami por complicaciones de cirugías cosméticas, siendo el llamado «levantamiento de glúteos brasileño» considerado veinte veces más riesgoso que otros procedimientos similares.

Broche cerró su video con un mensaje para sus seguidores: «Cuando me sienta mejor, con el favor de Dios, que salga de esto, voy a hacer el otro video mostrándoles todo. Ahora me siento demasiado mal. Ya estoy un poquitico mejor, pero aún así me siento mal. Esperen mi próximo video y ya sabrán dónde fue todo».