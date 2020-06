Michel Hernández: “Qué aislamiento es este en el que cuatro personas pueden contagiarse entre ellas”

El periodista cubano Michel Hernández, quien fue trasladado a un centro de aislamiento por sospecha de coronavirus, se quejó de las condiciones del lugar y la burocracia de los funcionarios encargados.

“Qué aislamiento es este en el que cuatro personas pueden contagiarse entre ellas”, dijo Hernández en un post de denuncia publicado en la red social Facebook.

Todo empezó cuando a su domicilio llegaron este martes a fumigar, y su madre fue trasladada al Centro de aislamiento de Casablanca "por una tos que desapareció enseguida".

"Luego me tocó el turno de ser conducido a Cojímar. En el Ministerio de Salud Pública me confirmaron que el protocolo es trasladar a los familiares a un mismo sitio y se preguntan por qué no fue así. Obviamente esa es una de las tantas interrogantes que han surgido en ráfaga en este tiempo. He tratado de tener algunas respuestas por las vías más institucionales pero hasta ahora no han sido despejadas", contó el periodista.

En el cuarto en que ahora se encuentra y que comparte con tres personas más en el centro, el médico les explicó que si alguno diera positivo a la prueba, entonces todos tendrían que permanecer en el centro de aislamiento de la Villa Panamericana.

"Ustedes no tienen fiebre, ni síntomas, pero tienen que cuidarse aquí y mantener la higiene", les dijo además un doctor esta mañana.

No obstante, el periodista ha dicho que "el cloro brilla por su ausencia".

"La higiene, ya sabemos, es fundamental para alejar el COVID pero mis 3 compañeros de cuarto y yo no contamos en la habitación con el desinfectante ni con el aseo personal que nos deben entregar", sostuvo.

A modo de actualización de la situación, el periodista luego informó que un grupo de médicos había pasado por su habitación en el centro de aislamiento y les aseguraron todas las condiciones para este tiempo de aislamiento.

"Explicaron que no falta desinfectante en el centro pero que, al parecer, hubo cierta desconexión", les dijeron.

No pocas son las quejas de ciudadanos internados en centros de aislamiento desde que comenzara la pandemia de coronavirus.

En el mes de abril, un grupo de nueve holguineros decidieron realizar una huelga de hambre como protesta por la falta higiene y de atención médica a la que fueron sometidos en la Universidad de la Cultura y el Deporte Manuel Piti Fajardo, a donde fueron por sospechas de coronavirus.

Una doctora declaró a Cubanet que en ese centro "los tratan como perros, ni siquiera les toman los signos vitales, ellos exigen que les hagan la prueba del coronavirus y los médicos se niegan. Desde que se plantaron en huelga de hambre les lanzan las bandejas de comida al suelo”.

Recientemente, otras periodista que también permaneció en un centro de aislamiento en La Habana compartió en redes sociales una lista de artículos que se debían llevar a uno de esos centros, a fin de hacer más fácil la estancia.

Dicha lista incluye ventilador, papel sanitario, bastante, productos de aseo, repelente para los mosquitos y medicamentos, cubiertos, jarras, pomos y cacharras, ropa de dormir y andar y ropa de cama, hipoclorito y desinfectantes.

Este jueves el Gobierno cubano informó de 8 nuevos casos confirmados positivos a coronavirus. El total asciende a 2219 enfermos desde que se inició la epidemia en la Isla.

En estos momentos se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 516 pacientes, y la Atención Primaria de Salud sigue, desde sus hogares, la evolución de 423 personas.