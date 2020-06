Periodista independiente comparte un listado de lo que no debes dejar de llevar a un centro de aislamiento en Cuba

Una periodista cubana independiente compartió en redes sociales una lista de artículos que se debían llevar a un centro de aislamiento por coronavirus en La Habana, a fin de hacer más fácil la estancia allí.

Lo primero que recomienda es contar con “comida enlatada, dulces y jugos, galletas, refrescos o cualquier cosa que sirva como tentempié”, para aliviar el hambre. También sugiere tener a mano dos pares de chancletas (una para la ducha y otra para estar en el cuarto).

El listado incluye ventilador, papel sanitario, bastante, productos de aseo, repelente para los mosquitos y medicamentos, cubiertos, jarras, pomos y cacharras, ropa de dormir y andar y ropa de cama, hipoclorito y desinfectantes, si bien varios de estos artículos escasean sobremanera en el país.

A la relación, Geisy Guia Delis, reportera del de Periodismo de Barrio, añade detergente, frazadas de piso, libros, audífonos, juegos de mesa, toda minucia que quepa en el maletín gigante que ya has preparado con las cosas del 1 al 10.

Según contó en Twitter, unos caramelos que le regaló otra paciente la ayudaron a resistir el hambre, y por las noches el personal del centro le entrega una bolsita de refresco Coracán u otras bebidas como yogurt de soya. “Fuera de ahí no hay más cambios”, señala.

A comienzos de abril, una usuaria en Facebook lanzó críticas más severas a uno de estos centros que el gobierno ha habilitado para internar a personas que por una u otra razón puedan haber sido expuestos al contagio del coronavirus.

Yohana Hidalgo, profesora de la Universidad de Holguín, describió una serie de adversidades que ha vivido su familia varios días, después de tener contacto con un médico del hospital Manuel Fajardo, diagnosticado con la enfermedad y pariente suyo.

Las críticas apuntaron a la escuela vocacional Lenin, convertida en un centro improvisado por las autoridades cubanas. Hasta ese local docente fue trasladada la abuela de Hidalgo, una anciana de 84 años con padecimiento de diabetes a la que ni siquiera ofrecieron alimentos antes de transportarla, según refirió la profesora.

La anciana y otros familiares fueron llevados, sin recibir comida, para la vocacional, tras una “dilatada espera” y “sin información oportuna y mucho menos signos de organización por parte de estas instituciones”.

“Es indigno, doloroso, irresponsable por parte de nuestras autoridades e incluso me atrevo a calificarlo de INHUMANO la atención o mejor NINGUNA ATENCIÓN que recibieron. Dos niñas pequeñas y una anciana diabética sufrieron hoy la terrible desorganización de nuestro gobierno en el proceso del que tanto se enorgullecen en los medios, el ¨aislamiento¨ para contrarrestar la COVID-19”, expuso.

“Escribo esto porque no quiero olvidar ninguno de estos detalles, porque me duele ver como en las noticias nos damos glorias de nuestro sistema para enfrentar esta pandemia, y en algo tan simple como la organización, toda la seguridad que habían logrado trasmitirme en las diferentes emisiones y conferencias de prensa, ya no tienen ningún sentido y al ver cómo han maltratado a mi familia, ha hecho que perdiera toda la confianza que una vez tuve en nuestro sistema de salud y del que sea”, lamentó.

En las últimas 24 horas, las autoridades cubanas reconocieron un aumento de los casos de coronavirus, la mayoría de ellos asociados con un evento de trasmisión epidemiológica en un laboratorio de medicamentos en La Habana, que, a su vez, se relaciona con un brote anterior en el mercado capitalino La Época.

La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país, al acumular más de mil contagios de los 2083 diagnosticados desde que se detectaron los primeros contagios en el territorio nacional.

De acuerdo con los datos que ofrece el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), además se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 429 pacientes. Otras 1 728 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

El incremento parece haber suscitado preocupaciones. El doctor Francisco Durán, director de Epidemiología en Cuba, durante la habitual rueda de prensa sobre el estado epidémico en el territorio, recordó a la población la importancia de mantener medidas de restricción y medidas higiénicas extremas, para evitar nuevos contagios