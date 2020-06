VIRAL: tiburón ataca una moto acuática en Miami

Un tiburón atacó una moto acuática en Miami según muestra un video que se ha viralizado este jueves en las redes sociales.

El clip muestra al escualo bajo el agua mientras dos personas lo perseguían en sus motos acuáticas y, de repente, saltó y mordió la parte trasera de una de ellas en un acto de miedo y defensa al sentirse acorralado.

El video ha generado opiniones de todo tipo, desde quienes lo consideran aterrador hasta quienes defienden el ataque del tiburón porque los bañistas lo estaban "acosando".

"Claro lo están perturbando como no va atacar el tiburón. Ellos no atacan si no los perturban", "¿Cómo te sentirías si alguien te estuviera acosando en tu propia casa? Estoy seguro de que harías algo más que morder", "Asustaron al tiburón, es normal que reaccione así", "Pues él se lo buscó, se metió con el tiburón, tuvo suerte de no caerse de la moto", "¿Pero esta gente en qué estaba pensando? ¿Acaso no saben que los tiburones comen personas?", comentaron algunos usuarios.

El sitio Miami Problems de Instagram advirtió que las personas que se encuentren tiburones en las playas les den espacio porque no les gusta sentirse perseguidos o acorralados.

Un caso parecido le ocurrió a dos kayakistas en una playa de Miami en mayo, cuando fueron acechados por un enorme tiburón. Sin embargo, cuando se dieron cuenta, dejaron de remar y se quedaron quietos, y el tiburón continuó su camino.

Ver tiburones nadando en las playas de Miami es bastante frecuente. Durante el cierre de las playas, se han visto muy seguido y cerca de la orilla, aprovechando que no hay personas.

En diciembre pasado, la organización Ocearch detectó la presencia de un enorme tiburón blanco de casi cuatro metros y 998 libras en Biscayne Bay en Miami.

Este miércoles, primer día de reapertura de las playas en Miami, fueron vistos cuatro tiburones en las aguas de South Beach, una de las playas más famosas de Miami Beach, nadando a solo 20 metros de la orilla.