Los cubanos también quieren un coronel para ir a la playa como Paula Massola

Los cubanos están sacando el zumo a los privilegios de Paula Massola revelados por una niña en una transmisión en Instagram y al igual que la actriz quieren un amigo coronel para poder ir a la playa en plena pandemia de coronavirus en la isla.

Desde que la frase "tengan un amigo coronel para que los dejen estar en la playa" se hizo viral en las redes sociales, el humor de los cubanos afloró con memes, reguetones y peticiones para poder regresar a las playas, que están cerradas por el brote del COVID-19.

"Se alquila coronel para pasar un buen rato en la playa. P.D. Solo gente seria (cero niños)", "el coronel no tiene a quién llevar a la playa, aprovechen", "los cubanos pedimos un coronel por núcleo para que todos puedan ir a la playa" y "se alquila amigo coronel, para que pases un buen día en la playa, 10 pesos la hora" son algunos de los muchos chistes hechos a partir del vídeo de la hija de Edith Massola.

En Los Memes de Luis le hicieron un reguetón a las palabras de la pequeña.

Los cubanos se acordaron incluso de "la limonada es la base de todo" del gobernante designado Miguel Díaz-Canel y parafrasearon que ahora es el coronel.

El youtuber cubano Jancel Moreno dedicó un poema como el de "Los zapaticos de rosa" de José Martí:

"Está la playa muy linda;

Todo el mundo no va a la playa.

Esta Paula Massola y la niña con toalla.

Está Alberto, el militar

que es coronel de profesión

y en la playa las deja disfrutar

porque ya no hay respetación".

Meme de Paula Massola.

Entre los memes los cubanos pusieron al pueblo como la pequeña con la boca tapada por la mano de Massola, así como se acordaron de su mamá Edith y compartieron imágenes de coroneles de Tras la Huella para poder ir a la playa.

Los cubanos rescataron incluso al querido Toki con su canción "yo quiero ser tu amigo".

Otros, sin embargo, escribieron: "ninguno de los chistes de "el coronel y la playa" me hizo gracia, solo sentí vergüenza ajena y lástima por mi país", "no es el hecho de que Paula Massola haya estado en la playa por autorización de un coronel, es el hecho de que así funcionan las cosas en este país, el sistema de privilegios y contactos influyentes que existe" y "ya todos sabemos cómo funcionan las cosas en Cuba desde siempre, así que no sé porqué se hacen los sorprendidos".

Las playas en Cuba están cerradas y las autoridades informaron que se abrirán en los próximos días, como parte de la vuelta a la nueva normalidad en el país tras la pandemia del coronavirus. En el caso de la cayería sur y norte solo abrirán para los turistas extranjeros.