Cubano borra símbolos comunistas de estatua vandalizada en Miami

Un cubano limpió los símbolos reconocibles del comunismo que habían dibujado sobre la estatua de Juan Ponce de León en Miami, vandalizada durante las protestas en esa ciudad por la muerte del afroamericano George Floyd tras un incidente de violencia policial en Minneapolis.

Sobre la figura en metal de Ponce de León, descubridor de la Florida, un vándalo trazó con pintura roja en aerosol las icónicas figuras de la hoz y el martillo cruzados, propias de la ideología comunista. Lo mismo sucedió con la estatua de Cristóbal Colón en el Bayfront Park, también en la ciudad de Miami.

Los dibujos en color rojo resultaron ofensivos para el cubano José Armas quien, después de un ajetreado día, decidió regresar al monumento de la Antorcha de la Amistad el lunes en el Parque Biscayne, llevando consigo una escalera y artículos de limpieza para borrar las imágenes, refiere Local 10 News.

“No me gusta que la gente haga esto. No me gusta el comunismo”, dijo el antillano al citado medio. Como tantos otros cubanos vejados en su interior por el castrismo, Armas nació en la isla y años más tarde encontró refugio en Miami.

Ahora es ciudadano estadounidense y explica que apoya la libertad de expresión y los derechos de los manifestantes de Black Lives Matter contra el racismo. Con lo que no está de acuerdo -sostiene- es con el vandalismo o la política que representa el símbolo que tantos sufrimientos ha causado en su país de origen y otros del mundo que han adoptado esa línea.

Hace unos días, el político cubano Eliécer Ávila estuvo al frente de una manifestación ante la estatua de Cristóbal Colón en el Bayfront Park. Las imágenes de la concentración fueron subidas a las redes sociales, con numerosas reacciones a favor.

“Eso sí es una marcha pacífica y con un gran objetivo, no podía ser en mejor momento para responder a los que están aprovechando la mínima oportunidad para lavarle a nuestros jóvenes la mente con ideas comunistas. Abajo el comunismo, tenemos que hacer algo porque ellos quieren cambiar la política de este país”, opinó una internauta en Facebook sobre la iniciativa encabezada por Ávila.

El día en que las estatuas fueron vandalizadas, las protestas habían iniciado en tono pacífico, pero después terminarían con confrontaciones y varias detenciones de la policía.

“Es algo muy desafortunado el hecho de que algunas personas decidieron vandalizar estas estatuas. Lo hicieron con señales del martillo y la hoz, que son símbolos de comunistas”, expresó Francis Suárez, alcalde de Miami.

Marco Rubio, senador republicano estadounidense, también condenó el incidente a través de su cuenta en Twitter.

“¡Porque nada dice más justicia que una hoz y martillo soviético! No dejes que nadie tuerza esto. APOYE a los estadounidenses en voz alta, apasionada y pacíficamente exigiendo que abordemos la desigualdad racial y la injusticia. NO TOLERANCIA por incendio provocado, saqueo, vandalismo y violencia”, escribió.

Colón ha sido una de las personalidades históricas atacadas en las protestas contra el racismo que sucedieron a la muerte de Floyd, al tratarse de un representante de la colonización en América y de propiciar, con ello, el esclavismo.

Al menos cuatro estatuas del descubridor del continente han sido vandalizadas en Estados Unidos: en St. Paul (Minnesota), Boston, Richmond (Virginia) y Miami. En Saint Paul, los manifestantes arrancaron la estatua de su pedestal y la arrastraron por las calles.

En Miami fueron arrestados siete jóvenes luego de los daños a las estatuas y después de analizar el material recogido por las cámaras de vigilancia dentro del área. Uno de ellos presuntamente rompió el parabrisas de un auto policial con una patineta.

“En la ciudad de Miami, apoyamos protestas pacíficas, pero habrá tolerancia cero para aquellos que se esconden detrás de los manifestantes pacíficos para incitar a disturbios, dañar propiedades y herir a miembros del público o a nuestros oficiales”, dijo el departamento de la policía local en un comunicado.