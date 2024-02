Peligro en carretera del Aeropuerto a La Habana: Vándalos tiran piedras a taxi

El chofer de un taxi en La Habana denunció los actos de vandalismo que se cometen en la carretera que une el Aeropuerto Internacional José Martí con la capital, y mostró los daños ocasionados en su vehículo a causa de un lanzamiento de piedras del que fue víctima.

“En la noche de ayer le rompieron el parabrisas a un auto nuestro en las inmediaciones de la carretera de la CUJAE al Aeropuerto. Por suerte solo fueron daños al medio, sin lesionados. Muy denigrante estos hechos vandálicos. Se pide tomar todo tipo de medidas a nuestros choferes”, indicó el empleado de la agencia de taxis en redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

Su publicación, compartida a través del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’, mostró los daños ocasionados en el parabrisas del vehículo, en el que se apreciaban el impacto de dos piedras.

Varios usuarios expresaron su indignación ante unos actos que ponen en riesgo la vida de las personas y denunciaron la pasividad de la policía antes hechos como este, que en muchas ocasiones forman parte de la estrategia empleada por asaltantes para robar las pertenencias de los pasajeros.

Transitado por vehículos que vienen del Aeropuerto habanero, este tramo de carretera ha sido testigo del asalto a otros vehículos, muchos de los cuales circulan con equipajes y objetos de valor de los viajeros que arriban a la Isla.

“Realmente es penoso, pero aún más que la policía no haga nada a pesar de que se ha denunciado en muchas ocasiones, ya que esto se ha vuelto muy común en ese tramo”, comentó un usuario en la publicación.

“Eso está pasando hace rato para que el chófer pare, y ahí lo atacan”, dijo otra usuaria. “Eso lleva muchísimo tiempo sucediendo. A un familiar mío casi lo matan con un ladrillo. No sé qué esperan para tomar medidas”, añadió otra.

A finales de junio pasado, un chofer cubano relató cómo evitó un asalto a la salida del Aeropuerto Internacional "José Martí", de La Habana.

Elvis Pablo Piñón Lora, taxista privado en la capital cubana, explicó que sobre las 10.:30 p.m. salía del aeropuerto, y en la intersección del semáforo de la CUJAE, saliendo por avenida Boyeros, intentaron asaltarlo.

"Por suerte pude escapar", aseguró el hombre en una publicación de Facebook, y además advirtió a otros choferes que tuvieran cuidado en esa zona, conocida por ser peligrosa.

Piñón Lora aseveró que los asaltantes se escondieron entre las hierbas y esperaron el momento oportuno para subirse en el maletero e intentar robar. "Nunca paré, pero hay que reducir porque es un cruce peligroso, pude acelerar, bandear y quitármelos de encima", explicó.

En julio de 2022, choferes de la capital cubana alertaron nuevamente por los asaltos que tienen lugar en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional "José Martí", sobre todo, en las zonas donde hay semáforos.

"Me sacaron del maletero maletas y ni cuenta me di. Eso pasa con frecuencia y la PNR no hace nada al respecto", describió un conductor.