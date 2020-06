Frank Camilo cuenta una anécdota con Juan Castro

"Él me llamaba de vez en cuando por teléfono para decirme lo que estaba haciendo mal. Recuerdo una ocasión en que yo tenía una mascota que era muy plana en el centro y me ‘botaba’ las pelotas, pero de todos modos a mí me gustaba. Él me llamó y me dijo ‘o cambias la mascota o revisa lo que estás haciendo mal, que estás luciendo como una mierda’. ‘Es la mascota, profe’, le dije, y me respondió que la cambiara, que de esa manera no se podía ser catcher del equipo Cuba".

El receptor industrialista Frank Camilo Morejón acepta la tremenda influencia de las enseñanzas del recién fallecido Juan Castro, uno de los maestros de esa posición en la historia del béisbol cubano.

"Para hablar de Juanito harían falta varias horas como mínimo", asegura el capitalino. "Yo no tuve la oportunidad de verlo jugar mucho, pero sí trabajé bastante con él como entrenador. Era una persona muy exigente, muy observadora y educada, que no te alzaba la voz nunca. Siempre tenía criterios personales y los exponía donde quiera".

Según Frank Camilo, "cuando yo empecé siempre me hablaban de él. Todo el tiempo decían que había sido el mejor. Luego lo conocí y me ayudó mucho. Él fue uno de los primeros que me dijo que era malo imitar, porque al principio yo tenía gestos y hábitos de Ariel Pestano. Juanito me sugirió que buscara mi estilo propio, y eso se lo agradezco siempre. Igualmente no puedo olvidar que fue de los que me defendió por la época en que el mánager Lázaro Vargas me mandó al banco para que Lisbán Correa fuera titular. Recuerdo que Juan le dijo que si quería un buen resultado le iba a ser imprescindible un buen receptor".

Acerca de las interioridades del trabajo con Castro, el número '45' de los Leones revela que "él tenía obsesión con los reflejos; era de una generación de jugadores que decían que mientras las manos y los reflejos estuvieran bien, lo demás salía solo. Por eso nos cogía en los entrenamientos con una varilla de fongueo y aquello era tremendo".

Finalmente, el estelar máscara habanero aceptó el reto de intentar ubicar a Juan Castro en un ranking de receptores nacionales.

"Si nos guiamos por los números, no aparece entre los mejores. Las estadísticas más llamativas las tienen, por ejemplo, Pestano, Roger Machado o Alden Mesa. Pero ese no puede ser el medidor, porque engaña: pasa lo mismo cuando miras los números defensivos de Germán Mesa y Eduardo Paret. Pero yo no tengo dudas de que Juanito está en el uno o el dos, discutiendo el puesto con Pestano".